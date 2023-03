Anderson Torres poderá escolher entre o silêncio ou nem comparecer à CPI dos atos golpistas

Anderson Torres está preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro. Foto: Tom Costa/MJSP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu um pedido da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e garantiu que o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ficar em silêncio durante depoimento na Câmara Legislativa do Distrito Federal, previsto para as 10 horas da manhã desta quinta-feira, 9.

Considerando que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está preso preventivamente por suposta conivência com os atos golpistas do dia 8 de janeiro, o ministro do STF pontou que a condução do investigado para a Casa Legislativa do DF deverá ser feita mediante escolta policial.

Ainda de acordo com o ministro, condução só poderá ocorrer se houver 'prévia concordância' do ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, uma vez que o Supremo declarou a inconstitucionalidade das conduções coercitivas para interrogatórios ou depoimentos. Assim, o aliado de Bolsonaro poderá escolher se comparece ou não ao depoimento perante os deputados distritais.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO DE ALEXANDRE

(em atualização)