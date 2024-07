André Mendonça volta atrás e federação será punida se partido não prestar contas

O ministro afirmou na nova decisão que foi alertado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os efeitos da decisão apenas 11 dias depois, em ofício encaminhado pela presidente da Corte, Carmen Lúcia, “por meio do qual apresenta ‘informações suplementares e urgentes’, ancorada em subsídios colhidos junto aos técnicos daquele Tribunal, apontando a existência de ‘reflexos diretos, imediatos e incontornáveis tecnicamente’ que a decisão cautelar então deferida produziria no calendário eleitoral fixado”.

“Mantendo a coerência decisória e a fidelidade com as precauções que nortearam a condução do feito desde o primeiro momento — ilustradas, como antes indicado, pela colheita de informações prévias junto ao TSE —, reapreciando a questão à luz dos novos elementos de ordem técnico-operacional somente agora carreados aos autos, entendo devidamente caracterizada situação que leva à superação de um dos requisitos necessários à concessão de tutelas de urgência, diante da demonstrada necessidade de postergar os efeitos do decisum em razão do apontado ‘risco de perigo inverso’, afirmou em trecho da decisão o magistrado.

Mendonça ainda criticou na decisão o trecho da resolução de 2019, que foi alterada por outra resolução em 2021. “Ao menos em um primeiro exame, as novas informações ofertadas parecem tornar ainda mais evidentes as alegadas violações à autonomia dos partidos políticos organizados em federação.”

Nas redes, petista critica decisão de ministro

A secretária Nacional de Planejamento e Finanças do PT, Gleide Andrade, criticou a decisão de revisão da cautelar de Mendonça. “A decisão do ministro André Mendonça na ADI 7620 é um problema. Ela retira das urnas várias candidaturas das federações, comprometendo a democracia. O que não consigo entender é o paradoxo: se as contas partidárias são individuais, porque a punição é coletiva? Alguém pode explicar?”, publicou Gleide.