Andrei aceita convite de Lewandowski e fica no comando da PF

Diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues permanecerá à frente da corporação sob a gestão de Lewandowski. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues permanecerá no comando da Polícia Federal (PF). Ele aceitou o convite do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que decidiu mantê-lo à frente da corporação quando assumir oficialmente a pasta no lugar de Flávio Dino. A permanência já havia sido sinalizada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O diretor-geral da PF enfrentou uma temporada crítica em seu primeiro ano de gestão. A Polícia Federal precisou concentrar esforços para identificar todos os envolvidos nas manifestações golpistas do dia 8 de Janeiro. A Operação Lesa Pátria, que investiga os atos de vandalismo, já soma 24 fases e se aproxima agora de financiadores e articuladores dos protestos violentos. A elucidação do mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, executada em 2018 no Rio, é outro desafio. Leia também Fã dos estoicos, apaixonado por cães e avô coruja: quem é Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça

Sarrubbo anuncia ‘força do Estado’ para sufocar PCC

Blog do Fausto Macedo no WhatsApp: receba notícias do Judiciário direto no aplicativo Ao evitar mudanças na cúpula da PF, o governo busca se contrapôr ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que terminou o mandato investigado por suspeita de tentar interferir indevidamente na corporação, loteando cargos de comando, para blindar aliados de investigações.

A Segurança Pública é encarada como um dos principais desafios do cargo por Lewandowski. O ministro escalou o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, para coordenar a área. Em entrevista ao Estadão, o futuro secretário afirmou que o trabalho de combate à criminalidade deve ter como pilares a inteligência e a integração com as polícias estaduais.

Outro nome definido é o do advogado Manoel Carlos de Almeida Neto, escolhido para ser secretário-executivo do Ministério da Justiça. Ele foi assessor de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). A chefia de gabinete ficará a cargo de Ana Maria Alvarenga Mamede, que também trabalhou com o ministro no STF.