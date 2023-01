Ano Buda 2589. Ano Cristo 2023

Monja Coen. FOTO: André Genzo Spinola e Castro

Dar adeus a 22, com os calibres de suas pistolas, rifles e carabinas, armas, desabamentos, desflorestamentos, polaridades, brigas, intrigas, palavrões, vacinas, negações, pandemia, inflações, decisões questionáveis e falsidades.

Vamos dar as boas-vindas a 23. Que seja diferente do que foi - isso sempre será, mas que seja melhor para o maior número de gentes, mais includente, mais amoroso, sem rancores e vinganças, com mais esperança, alegria, saúde, alimentos, moradias com menos mordomias e mais sabedoria, menos guerras e invasões, bombas, mortes, assassinatos, feminicídios, roubos, assaltos - um ano menos guerreiro, mais bondoso, menos feio. Mais educado, ético em seu anonimato. 22 foi o Ano do Tigre, que passou violento, rasgando, comendo as suas próprias crias pelas entranhas. Sangrando a terra e as matas, poluindo as águas, o ar e os ventos. Calor demais, frio demais, água demais e água de menos, doenças, reclusões, Isolamentos, demissões - sobreviventes de tantas nações Discriminando pessoas e a si mesmo. Agora chega o Ano do Coelho, animal sem presas aguçadas, macio e rapidão. Conforme conta o horóscopo Chinês - de doze em doze anos há ciclos com características semelhantes aos animais escolhidos a representar o movimento contínuo de ir e vir da vida. Não sou especialista. Mas nos templos japoneses colocamos na entrada um bichinho de porcelana pequeno representando o ano a chegar. Coelhinhos e coelhinhas a brincar. Que assim seja! Amadurecimento ou retrocedimento? Teria a dor, a morte, o medo nos amadurecido a ponto de sairmos da infância, do engatinhar, do empurrar e reclamar, para poder compreender, acolher e transmutar?

Ano novo. Que venha repleto de ternura, de macies e inclusão, parcerias e trabalho, sucesso e respeito, amor e sabedoria. Sagrada compaixão a ser desenvolvida, treinada, praticada, ensinada desde a tenra infância até a velhice e a morte.

O que irá acontecer? Não sei prever o futuro. Sei esperançar - fazer acontecer.

Mahatma Gandhi dizia que somos a transformação que queremos no mundo. Somos? Como tornar 2023 uma época de alegria, felicidade, partilha, inclusão, respeito à vida em suas múltiplas manifestações? Não serão apenas as decisões do novo governo - embora estas sejam muito importantes, inspiradoras, significativas. Deverá ser um trabalho coletivo de cada pessoa. Das mais poderosas e controladoras de poder às mais simples e humildes. Cabe a todos nós, seres humanos, cuidar da Terra e de todas as formas de vida, que tornam possível a nossa vida humana. Há tanto a ser feito. Classe média, acorda! Você é importante se conseguir importar, colocar dentro de si a responsabilidade de ser agente decisivo de melhorar a vida de todos nós. Cada gesto, palavra, atitude, pensamento - escolha e se afine como instrumento de uma grande orquestra que segue as instruções de maestros e maestrinas afinados com o bem, a verdade e a vida.

Bênção ou castigo ter nascido nesta era de vivenciar a realidade do agora? Há pensamentos e ações que podem nos levar ao despertar, ao desabrochar da consciência suprema, da capacidade de amar. Amar em todas as dimensões e de todas as formas. Sem excluir, mas sem permitir abusos e retrocessos culturais, políticos, econômicos e, principalmente sociais.

Somos a vida da Terra. Estamos todos unidos e interdependentes. Ninguém vive separado ou por si só. Podemos nos unir pelo bem comum - a vida mais longeva e saudável, o cuidado terno e respeitoso.

O ser humano é a natureza. Absurdo dizer ser humano e natureza. Somos a vida. Uma vida compartilhada e interligada a tudo e a todos. Quando despertamos, quando saímos de uma forma pequena, limitada, restrita de percepção, nos deparamos com a imensidão das interconexões possíveis e reais.

Perceber-se em comunhão e dependendo uns dos outros, interligados a outras pessoas e outras formas de vida que tornam possível a nossa.

Textos antigos, do século XIII, de um grande mestre Zen chamado Eihei Dogen (lê-se Ei Hei, como Ei Rei e Dô Gen como Dô Guen), refletem que apenas os pássaros conseguem ver as pegadas dos pássaros no ar e apenas os peixes conseguem ver as marcas deixadas pelos peixes nas águas. Da mesma forma apenas Budas - seres que despertam - são capazes de ver as marcas de Budas. Você as vê?

Essas marcas são as passadas de gigantes, de pessoas grandes, grandiosas em sua percepção e atuação no mundo. Não é a grandeza de ter ou manter poderes pequenos e mesquinhos, mas a grandeza de cuidar com respeito da vida de fortes e fracos, de ricos e pobres, pois nós, seres humanos, todos somos seres necessitados de afeto e inclusão.

"Todos gritarão que não foi, que não foi, bem o sei. Mas, meu pai foi rei. Não por ter uma coroa de ouro Na cabeça insensata. Mas, pela grande lei da lua ser de prata." (poesia de Cassiano Ricardo)

O que é essencial? O que é fundamental? Qual sua questão, seu pedido, seu foco, sua decisão? Assim como as plantações precisam de água, sol, vento e terra boa para cultivo, nós precisamos de afeto, calor, movimento e reconhecimento.

É momento de despertar. Que todos e todas possam despertar e reconhecer a importância de fazer o bem, sem pensar a quem.

Frases antigas. Verdade conhecida. Compartilhe, brinque, sorrie, dance, festeje. Está chegando, cada vez mais perto de todos, a era da liberdade de ser, de interser feliz. Faça acontecer.

Mãos em prece

*Monja Coen Roshi é missionária oficial da tradição Soto Zen Shu, do Japão para o Brasil, e fundadora da Comunidade Zen Budista, Templo Taikozan Tenzui Zenji, em São Paulo. Mais de 20 livros publicados e três milhões de seguidores nas redes sociais