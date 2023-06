Antes do 'felizes para sempre', prepare-se juridicamente para o casamento

Bruna Zanini. Foto: Divulgação

O "felizes para sempre" é um sonho para muitos brasileiros. Em geral, nesta fase da vida, deseja-se formalizar perante familiares e amigos o amor e paixão vivenciada entre os noivos, bem como a emoção de se constituir uma nova família.

De acordo com a 4ª Edição do Relatório Anual Cartório em Números, elaborado pela Associação de Notários e Registradores (ANOREG), somente no ano de 2022 foram registrados 826.521 casamentos. Destes, 814.576 são casamentos heteroafetivos e 11.945 casamentos homoafetivos.

Como se vê, trata-se de grande volumetria de formalizações realizadas anualmente. Nos referidos números, no entanto, não estão englobadas as uniões estáveis formalizadas no Brasil. Se considerada a quantidade de uniões estáveis formalizadas, o número de registros passaria para 959.291, já que no ano de 2022 foram registradas 132.770 escrituras públicas de união estável.

O cenário é representativo de grande parcela da população brasileira casando-se e firmando união estável. A maioria desses casais preocupam-se demasiadamente com os atos preparatórios para o casamento, mas esquecem-se de regulamentar o "depois", o "por vir", a tão desafiadora convivência familiar e conjugal após o casamento.

Os procedimentos preparatórios ao casamento são clássicos, vão desde habilitação de casamento, escolha de testemunhas para casamento civil, organização de cerimônia e festa, escolha das vestimentas, lista de convidados e padrinhos, lua de mel e mobília do novo lar.

Casais preparam-se financeiramente para a realização deste sonho por anos. Os custos com preparativos em geral são elevados neste setor e a preocupação com disponibilidade financeira para formalidades do casamento civil, religioso e/ou festa de casamento (locação de espaço, buffet, decoração, etc.), é evidente. São priorizadas as formalidades externas, mas negligenciados assuntos que dizem respeito única e exclusivamente ao casal, em sua maioria por ausência de orientação adequada.

Continua após a publicidade

Exemplificadamente, são assuntos que dizem respeito à intimidade do casal: regime de bens, acordos de convivência, criação de filhos, consequências em caso de traição, ajustes relacionados a destinação de patrimônio prévio e posterior ao casamento, ajustes em caso de eventual encerramento do relacionamento, como pensão de cônjuge e filhos, entre outros. A regulamentação em questão pode ser realizada através de pacto antenupcial, o qual deve ser realizado em cartório, com orientação jurídica adequada, através de planejamento matrimonial.

Se você é um empresário, esta cautela deve ser ainda mais acentuada, haja vista que conflitos conjugais podem afetar diretamente seus negócios. O pacto antenupcial se destina a regulamentar a vida privada e patrimonial do casal, assim como o acordo de sócios regula e documenta os anseios e alinhamentos entre sócios. Um conflito conjugal pode impactar negativamente a administração dos bens do casal e negócios.

A escolha do regime de bens do casamento é essencial para casais, já que se o casal nada disser, será aplicado ao relacionamento o regime legal que é o de comunhão parcial de bens. Este regime é aquele em que tudo que o casal construir durante a vigência do casamento será dos dois, igualmente. Em muitos casos, no entanto, este não é o melhor regime a ser adotado, notadamente quando os cônjuges desenvolvem atividades empresariais paralelas.

Por esta razão, é sempre recomendado que o casal prepare-se juridicamente para esta nova fase do "felizes para sempre", com responsabilidade dos reflexos de suas escolhas para o futuro, bem como clareza dos acordos realizados entre os nubentes e eventuais consequências.

O final feliz exige sabedoria e antecipação para que se concretize; do contrário,

*Bruna Zanini, advogada especialista em direito empresarial, sócia do escritório Zanini Riether Advogados. Vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual OAB/DF, professora de Direito Contratual e LLM Empresarial e Contratos pela IBMEC