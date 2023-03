Aos 79, PF precisa modernizar visão de segurança pública

Willy Hauffe. Foto: Raul Spinassé/Novo Selo Comunicação

A Polícia Federal completa, hoje, 79 anos com muitos bons serviços prestados ao Brasil e bastante por fazer. Os resultados dependerão da manutenção ou ruptura com a visão ultrapassada, e ainda aplicada, de legar a ciência ao segundo plano.

Em quase oito décadas, a PF passou pelo autoritarismo do Estado Novo e da ditadura militar, mas soube retomar o caminho do interesse público ao passo em que a Constituição de 1988 se consolidou. A partir dos anos 2000, a PF recebeu um tratamento de órgão de Estado do governo federal, por meio do fortalecimento do concurso público e das carreiras. O resultado foi um ganho expressivo em resultados, passando da atuação isolada em apreensões pouco impactantes de drogas para também fazer operações contra chefões e facções, além do necessário combate à corrupção. O Judiciário foi fundamental nessa transformação, aplicando uma visão moderna de combate ao crime.

Aperfeiçoamentos são sempre possíveis. Em período recente, vimos uma minoria de servidores ignorarem preceitos basilares do Estado Democrático de Direito, como o devido processo e a ampla defesa. É preciso assegurar que a Constituição seja cumprida e que o índice de resolução dos casos aumente, não apenas um número pouco eficiente quando considerados os processos arquivados sem qualquer mérito, por falta de prova pericial.

O meio de fazer isso é tirar do segundo plano o laudo pericial e as ferramentas e métodos científicos, além de incentivar a criação e manutenção de bancos de dados de diversas áreas (como balística, DNA, imagens e outras), de forma coordenada e compartilhada pelos órgãos de segurança de todo o país. Só assim teremos uma atuação efetiva contra o crime violento e do colarinho branco. É preciso ter bases para realizar as operações de modo eficiente, otimizando a verba pública investida, respeitando o sistema de direitos e garantias e gerando processos com base em prova científica robusta, isenta e equidistante das partes, não em convicções, hipóteses ou vieses criados por acusadores e investigadores.

A perícia criminal federal tem orgulho da PF e, por isso, nossa contribuição é de propostas capazes de ajudar o órgão a avançar na prestação de um serviço público de excelência.

A história da perícia é de busca e conquista de nosso espaço no ordenamento jurídico-democrático. Peritos criminais federais e dos Estados tem os mesmos impedimentos dos juízes e procuradores e são obrigados por lei a desempenharem seu trabalho em busca da verdade, com isenção e imparcialidade, guiados pela ciência. A perícia aponta culpados, mas também exclui suspeitos inocentes, sem qualquer compromisso com teses inquisitoriais. Atuamos em casos de repercussão, como os laudos de acidentes aéreos com autoridades, incêndios em prédios históricos e tragédias e crimes ambientais. Também desenvolvemos softwares próprios, sem igual no mercado, que dão celeridade e precisão ao processamento de dados em casos de corrupção, crimes cibernéticos e pedofilia, por exemplo. Esses softwares são requisitados e usados de graça por órgãos de segurança de diversos Estados e de outros países e pela Interpol.

Aos 79, o desafio da PF é abandonar a visão de que a repressão, sozinha, resolve o problema. É preciso trazer a ciência para o primeiro plano e aproveitar a excelência de seus quadros em favor da sociedade. É necessário colocar em prática a compreensão de que a ciência e a inteligência são os elementos centrais do combate à criminalidade. A mudança de foco e o uso de novas tecnologias, aliados à pesquisa e a projetos científicos, contribuiriam para solucionar mais crimes e também para preveni-los. É hora de seguir em frente.

*Willy Hauffe, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF)