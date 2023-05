Após 13 anos, STJ ouve 70 testemunhas e fica perto de julgar magistrados do Espírito Santo por venda de sentenças

A decisão é da 5ª turma do Tribunal (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Superior Tribunal de Justiça finalizou a instrução de ação contra magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Espírito Santo supostamente ligados a um esquema de corrupção com venda de decisões judiciais. Ao todo, 70 pessoas foram ouvidas e os 15 réus foram interrogados. O caso se encaminha para julgamento, mas não há data para que isso ocorra.

O processo foi aberto na esteira da Operação Naufrágio. Deflagrada em dezembro de 2008, a ofensiva chegou a prender o então presidente do TJ do Espírito Santo, Frederico Guilherme Pimentel, outros dois desembargadores, um juiz, dois advogados e um membro do Ministério Público. Ao todo, 26 investigados foram denunciados por suposta participação no esquema de venda de sentenças. Cinco morreram.

Em 2021, onze anos após o oferecimento da acusação, a Corte Especial do STJ colocou 15 acusados no banco dos réus. Na ocasião, foi determinado o afastamento do desembargador Robson Albanez do cargo.

Ainda quando era juiz de primeira instância, o magistrado foi pego em um grampo da Polícia Federal prometendo dar decisão favorável a um advogado caso ele influenciasse pela sua promoção ao cargo de desembargador.

No último dia 17, uma decisão liminar proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou o retorno de Albanez ao Tribunal de Justiça de Espírito Santo.

Fim da instrução

Com a fase das oitivas concluída, foi aberto prazo para que os investigados se manifestem por escrito. Depois, tanto o Ministério Público Federal como as defesas apresentarão as alegações finais. Em seguida, o ministro Francisco Falcão analisará as provas e produzirá seu voto, liberando o processo para ser incluído na pauta da Corte Especial, formada pelos tantos 15 ministros mais antigos do STJ.

Os depoimentos das testemunhas foram colhidos na sede da Justiça Federal do Espírito Santo, em Vitória, durante oito dias, entre fevereiro e abril. Também foram interrogados os 15 réus do processo. Os trabalhos foram conduzidos pelo juiz Leandro Cadenas Prado, instrutor do gabinete do ministro Francisco Falcão.

