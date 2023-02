Após 21 anos, vereadores de Ferraz condenados por improbidade perdem mandato

A defesa dos dois vereadores afirma que eles não agiram com 'dolo', mas o Supremo não acolheu a tese (Fotos: Divulgação/Câmara de Ferraz de Vasconcelos) Foto:

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Dois vereadores da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos (Grande São Paulo), Roberto Antunes de Souza (Cidadania) e Luiz Fabio Alves da Silva, conhecido como Fabinho (PSB), perderam nesta sexta-feira, 17, os seus mandatos por causa de uma condenação por atos de improbidade administrativa praticados há 21 anos.

O caso aconteceu em 2002 e foi até o Supremo, que, em novembro do ano passado, manteve a condenação arbitrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Contudo, só nesta sexta, foi cumprida a determinação do juiz de primeira instância, Rodrigo de Azevedo Costa, da 1ª Vara de Ferraz de Vasconcelos, de exonerar os dois parlamentares. Eles perderam seus direitos políticos por três anos.

De acordo com a decisão, cuja relatoria é do ministro Gilmar Mendes, Fabinho e Souza teriam contratado uma empresa jornalística para divulgar informações das atividades da Câmara. Contudo, a Justiça entendeu que o material foi utilizado 'para a promoção pessoal dos vereadores requeridos'.

Documento Veja a decisão do Supremo que confirmou a condenação dos dois vereadores de Ferraz de Vasconcelos

As defesas dos políticos afirmam que os dois não teriam tido dolo (intenção) de praticar o ato, o que o enquadraria na modalidade culposa (sem intenção). Se essa tese fosse aceita, isso permitira a aplicação de um precedente do Supremo que faria com que houvesse prescrição.

Os ministros André Mendonça, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Nunes Marques também participaram do julgamento e votaram junto com Gilmar.

COM A PALAVRA, OS VEREADORES ROBERTO ANTUNES DE SOUZA E FABINHO

A reportagem entrou em contato com os vereadores Roberto Antunes de Souza e Fabinho através de seus e-mails institucionais na tarde desta sexta, 17, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.