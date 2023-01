Após pedido de Pacheco, Alexandre desbloqueia redes de senador, mas impõe multa de R$ 10 mil em caso de fake news

Alan Rick (União Brasil), eleito senador pelo Acre

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o desbloqueio de perfis do senador eleito Alan Rick no Fackebook, Instagram Twitter e Youtube, após um pedido do presidente do Congresso Rodrigo Pacheco. As contas haviam sido bloqueadas no bojo do inquérito sobre atos golpistas do dia 8.

Apesar da liberação, Alexandre impôs multa diária de R$ 10 mil, a ser eventualmente descontada do salário do parlamentar, em caso de compartilhamento de desinformação sobre o sistema eleitoral. Em despacho publicado nesta quinta-feira, 19, Alexandre explicou que o bloqueio dos perfis de Alan Rick foi determinado em razão da conduta do parlamentar nas redes ter caracterizado 'grave ferimento à ordem jurídica'.

Documento LEIA A DECISÃO

A suspensão das contas do parlamentar foi determinada no dia 11. Na decisão, o ministro do STF argumentou que a medida era 'necessária, adequada e urgente' para interrupção de 'eventual propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática'.

Após a imposição da medida, Pacheco acionou a Corte máxima para que parlamentares pudessem voltar a 'utilizar suas redes sociais dentro do mais absoluto respeito à Constituição Federal e a Legislação'. No caso de Alan Rick, o presidente do Senado sustentou que 'não houve adesão aos atos violentos praticados no dia 08, mas sim manifestação legítima de preocupação com a situação de crianças e pessoas idosas que foram detidas no acampamento em frente ao Quartel General em Brasília'.

Ao analisar o caso de Alan Rick, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que houve 'cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos'. Assim, o parlamentar entendeu que seria viável a reativação dos perfis, mantendo a remoção das postagens irregulares.