Após três anos, STF retoma discussão sobre juiz de garantias

Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Dida Sampaio/EstadãoR

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde desta quarta-feira, 14, a discussão sobre o juiz de garantias - figura prevista na lei anticrime e responsável por conduzir uma investigação, diferente do juiz que fica responsável por sentenciar os réus do processo.

A sessão ficou restrita à leitura do relatório. As sustentações orais começam amanhã e, só após as manifestações dos advogados, os ministros vão começar a votar.

O julgamento sobre o caso é realizado três anos após aportarem, no Supremo Tribunal Federal, quatro ações sobre o tema. Nelas, se alega que a mudança na dinâmica da Justiça deve partir do próprio Judiciário e não do parlamento.

Os processos foram movidos por associações da magistratura e partidos - Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), e pelos partidos PDT, Cidadania e antigo PSL (hoje integrado no União Brasil).

O relator do caso é o ministro Luiz Fux, que, em janeiro de 2020, suspendeu a implantação da figura do juiz de garantias. A nova dinâmica para tramitação de processos deveria ter entrado em vigor em 23 de janeiro daquele ano.

A demora para que o tema fosse discutido no Plenário do STF gerou reações, inclusive dos ministros da Corte máxima. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, chegou a classificar o julgamento como ‘única forma de organizar fuga para frente decente do Judiciário’.