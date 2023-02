Aprender com o caos

Luís Fernando Guerrero e Fabiana Scandiuzzi. Foto: Divulgação e arquivo pessoal

Na física quântica o Efeito do Observador pode alterar o estado de uma partícula ou o resultado de uma medição. Complicado? Sim. Mas talvez seja mais fácil entender a dupla fenda do que o complexo emaranhado financeiro que se anuncia como protagonista de 2023. Depois de um janeiro tenso, o anúncio de dívidas exorbitantes, balanços equivocados e pedidos de recuperação judicial seguem marcando presença nos noticiários. O que a princípio parecia ser um fenômeno localizado no varejo democratizou. Temos exemplos em vários nichos - do financeiro ao literário, do varejo e da aviação às concessionárias de energia.

O ponto comum parece ser a ampla flexibilidade que os mecanismos financeiros e contábeis conseguiram alcançar. Em recente reflexão com a colega de tantos trabalhos, Fabiana Scandiuzzi, entender o que o futuro nos reserva no campo do contencioso empresarial foi desafiador. Tanto que compartilhamos juntos aqui, em poucas linhas,algumas pílulas de nosso despretensioso pensar.

Impossível acompanhar todo o imbróglio das Americanas, cunhada inicialmente como "inconsistências contábeis", e o que temos observado na esteira desse episódio, sem questionarmos alguns pontos e concluir que, com certeza, não encerraremos o ano sem aprender duras lições.

No rol das perguntas incômodas as que buscam identificar qual o melhor caminho a seguir nas atividades jurídicas e periciais, em processos de mediação, arbitragem ou judicialização a partir de agora são as que pautam esse artigo. É fato que as dívidas exorbitantes e o caos administrativo que têm se revelado não são frutos de inocente distração. O que vemos é o resultado de sucessivas omissões e um longo ciclo de erros disfarçados por elaborada imaginação. Criatividade perigosa, como podemos ver. Não sabemos ainda o real alcance de todo cenário sombrio, mas é certo que será cruel para muitos atores, especialmente para o coadjuvantes.

Como vamos agir, contribuir e atuar na avaliação, seleção e busca de informações tão imprescindíveis à boa gestão, exigidas pelas normas regulatórias e, quando for o caso, nas atribuições periciais em Recuperação Judicial, Arbitragens e Mediações? Como melhor proteger investidores e acionistas?Como os atuais relatórios das auditorias poderão atender tanto às exigências dos sistemas reguladores quanto o arsenal de informações necessário à sustentação e composição de processos judiciais? Como tantas empresas de grande porte, com marcas históricas e estimada pelos consumidores saem do silencio para o anúncio de dívidas inimagináveis sem que nada tenha sido percebido e alertado pela (Comissão de Valores Imobiliários (CVM)?

Nossa percepção é a de uma predominância de pontos confusos de alta relevância nos sistemas fiscais e contábeis. Ninguém está em choque com aspectos triviais. O caldo de fato entornou. O aprendizado demandará esforço e disposição de diferentes nichos. Na esfera pública, cada vez mais temos a certeza da importância da qualificação dos profissionais envolvidos nesse tipo de fiscalização. Talentos que precisam ser reconhecidos na medida adequada sob pena de perdermos esse capital intelectual para a iniciativa privada, como já vem acontecendo. Também os advogados precisam continuamente de aperfeiçoar suas habilidades em diversas frentes para que possam oferecer o devido suporte aos mecanismos de recuperação judicial, produção antecipada de provas, oferta de soluções para causas complexas.

O mercado se renova a velocidade assustadora e traz novas demandas. Precisamos revisar sistemas e métodos de proteção para os investidores, sejam eles de que porte e origem forem, com efetivo resguardo de seus direitos e recursos. Temos que ampliar o alcance das análises realizadas pelas auditorias, estabelecer novas fronteiras para os eixos de controle que possam prevenir crises dessas dimensões.

*Fabiana Scandiuzzi, advogada, perita contábil e mestre em Ciências Contábeis. Mediadora e perita

*Luis Fernando Guerrero, advogado especializado em Solução de Conflitos, Sócio de Lobo De Rizzo Advogados, Fellow do Chartered Institute of Arbitrators e PhD emDisputas e Resoluções pela USP (Universidade de São Paulo)