Aras diz que 'monitora' vandalismos e Procuradoria no DF abre investigação sobre invasores do STF, Planalto e Congresso

O prédio do Supremo Tribunal Federal foi invadido e depredado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Após pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, a Procuradoria da República no Distrito Federal abriu uma investigação criminal, no momento sigilosa, sobre a invasão a prédios dos três Poderes por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procedimento foi aberto, sob regime de urgência, enquanto o chefe do Ministério Público Federal diz 'monitorar e acompanhar com preocupação os atos de vandalismo'. De outro lado, subprocuradores-gerais da República assinaram abaixo-assinado instando o PGR 'a buscar, no Supremo, as medidas necessárias à proteção do regime democrático e das instituições públicas'.

Já em outra reação do MPF ao rastro de depredação deixado por bolsonaristas em prédios dos Três Poderes, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão criou um grupo de apoio para a defesa do Sistema Democrático de Direito para 'combater os atos antidemocráticos que vêm se multiplicando pelo país'. O órgão aponta como 'no mínimo, negligente' a atuação das forças de segurança do DF ante às condutas de bolsonaristas que invadiram e destruíram os prédios do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto. "Não é concebível que o sistema de inteligência policial do DF não tivesse qualquer conhecimento das intenções desses grupos terrorista", diz a Procuradoria, em nota.

A única manifestação pública de Aras sobre os atos golpistas e de vandalismo Aras registrados em Brasília neste domingo se deu em nota divulgada durante a tarde. No texto, o PGR disse manter 'contato permanente com as autoridades e adotar iniciativas que competem à instituição para impedir a sequência de atos de violência'.

O chefe do Ministério Público Federal também usou o espaço para informar ter colocado a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (Sppea) da PGR à disposição da Procuradoria da República no DF, para preservar gravações e postagens que possam levar à identificação dos integrantes dos atos golpistas registrados neste domingo, 8.

Outra medida adotada por Aras foi o contato com o procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Georges Seigneur, 'para que atue no controle externo da atividade policial'.

A cúpula do MPF, formada por subprocuradores-gerais da República, corroborou a decretação 'de medidas de resoluta repressão e responsabilização dos depredadores, financiadores e inspiradores desta baderna destruidora e antidemocrática'. Por outro lado, cobrou a atuação de Aras no caso. O grupo disse reiterar o compromisso com a 'democracia e com a persecução dos indivíduos depredadores do patrimônio público e atentatórios do Estado de Direito'.

Pouco antes das 17h deste domingo, 8, o Supremo Tribunal Federal informou que a segurança da Corte, junto da tropa de choque, conseguiu retomar o prédio invadido pelos bolsonaristas. Em um primeiro momento, alguns invasores ficaram presos na garagem do edifício. A Corte ainda vai fazer um balanço das avarias causadas ao prédio.

Vídeos nas redes sociais mostram os danos causados ao prédio principal do Supremo. Gravações feitas pelos bolsonaristas mostram, por exemplo, que a porta do armário de togas do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada. O armário fica próximo ao Plenário da corte máxima. Nas publicações, os apoiadores do ex-presidente tratam o objeto como um 'troféu'.

Bolsonaristas radicais carregam como um troféu a porta do gabinete do ministro do STF, @alexandre , presidente do Tribunal Superior Eleitoral. pic.twitter.com/8CZNKJg9sn — Vera Martins💉5ª dose para idosos JÁ! (@veramartins) January 8, 2023

Os atos de vandalismo perpetrados por apoiadores de Bolsonaro causaram reação em massa de autoridades, como o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo. O chefe do Ministério Público paulista comparou a conduta dos bolsonaristas à invasão do Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, após a derrota do ex-presidente Donald Trump nas últimas eleições.

Na época, em janeiro de 2021, o ministro Edson Fachin chegou a afirmar que a violência cometida contra o Capitólio deveria colocar em alerta a democracia brasileira. Em julho deste ano, o magistrado voltou a alertar que o País poderia passar por um episódio de ataques às instituições ainda mais grave do que o ocorrido na invasão ao Capitólio.