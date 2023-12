Argentina, 2023

Muito se especulou nos meses que antecederam às eleições presidenciais na Argentina. Dos vários candidatos no páreo, a peneira do primeiro turno deixou de fora a maior parte dos candidatos mais tradicionais. Para o segundo turno, ficaram o candidato da situação, Sergio Massa, também Ministro da Economia do atual governo, e Javier Milei, o pitoresco candidato que ficou conhecido por falar com seu cachorro no além e consultá-lo antes de tomar decisões. Findo o pleito eleitoral, Milei desbancou Massa com quase 12 pontos percentuais de diferença, eleito com quase 56% dos votos válidos, a despeito de analistas políticos e veículos de mídia terem sido praticamente uníssonos em destacar a inépcia do candidato vencedor em debates televisionados, sua inconsistência programática e incoerência intelectual em entrevistas e aparições públicas. Há, porém, pistas do que pode ter acontecido.

Rodrigo Barros de Albuquerque Foto: Arquivo pessoal

Em primeiro lugar, cientistas políticos, no Brasil e alhures, já mostraram que debates públicos influenciam muito pouco o resultado das eleições. Quando se chega à etapa dos debates, sobretudo em eleições com dois turnos, o voto dos eleitores já está praticamente decidido e a quantidade de pessoas que muda o voto não é relevante para mudar o resultado das eleições.

Em segundo, o voto econômico continua relevante. A situação econômica da Argentina é terrível e se a alguns parecia que Sergio Massa nada tinha a ver com isso, mesmo sendo o responsável pela pasta que deveria resolver ou, pelo menos, atenuar o problema, estava muito claro para significativa parcela da sociedade que ele não teria condições de resolver a naufragante economia argentina e, pior, que ele faz parte do grupo que ajudou a criar as condições para afundar a economia do país.

Terceiro, sentimentos pesam muito na avaliação do leitor. Numa agenda crescente na Ciência Política contemporânea, percebe-se com certa clareza que sentimentos positivos e negativos em relação a pautas e candidatos afetam decisivamente o voto do eleitor. O voto individual é muito menos racional do que é passional, ao contrário do que gostariam de crer os cientistas políticos. A ânsia de votar “contra tudo o que está aí” é, frequentemente, maior do que racionalizar o uso do voto e, se na América do Sul isso ajudou a eleger políticos de diferentes tipos da direita ideológica, o cenário pós-pandemia no continente assistiu à não reeleição de nenhum dos presidentes que estavam no poder nos primeiros anos da pandemia, à exceção do Paraguai.

Talvez, então, o resultado da eleição presidencial não tenha sido tão surpreendente assim. Para os brasileiros, Milei eleito seria uma repetição da história das eleições de 2018 no Brasil, e ele seria o Bolsonaro argentino. Era evidente que isso só poderia dar errado e a crença, entre os brasileiros, de que a situação argentina ainda piorará muito sob Milei, está bem fincada entre os eleitores não bolsonaristas. Afinal, as coincidências(?) entre Milei e Bolsonaro são muitas: sem freios na língua, ideias liberalizantes similares, ressentimento das elites no poder, idealização de Donald Trump. Para os brasileiros, era óbvio que Milei não seria a melhor opção, mas não são os brasileiros quem elegem presidentes na Argentina.

Javier Milei foi eleito, mas enfrentará dificuldades para avançar sua agenda, sobretudo nos pontos mais polêmicos. O Congresso argentino, que teve quase metade dos seus membros eleitos este ano, é majoritariamente composto de membros peronistas e kirchneristas, grupos derrotados por Milei nestas eleições e que, pode-se esperar, farão ferrenha oposição ao presidente eleito. Em 10 de Dezembro ainda deste ano o novo presidente tomará posse e iniciará sua própria corrida, contra seus opositores, contra seus detratores e contra aqueles que, se já não estão incluídos nos grupos anteriores, torcerão pelo fracasso da agenda libertária e ultraliberal do presidente eleito. Mais do que isso, começará a corrida pela recuperação da economia argentina. Nos planos do presidente eleito, estão propostas liberais polêmicas, como desestatização, redução do número de ministérios, cortar laços com países (e governantes) que não sejam reconhecidos por Milei como liberais, a exemplo do Brasil e da China. Com um Congresso potencialmente contrário à maioria das propostas, será difícil levar isso a cabo.

Continua após a publicidade

Extinguir o Banco Central e dolarizar a economia estão entre as propostas mais problemáticas, ainda que as propostas sejam coerentes entre si. Não ter um Banco Central significa não ter política monetária soberana, não poder imprimir dinheiro nem regular taxas de câmbio e juros. Isso só seria possível, tecnicamente, adotando uma moeda estrangeira como moeda oficial do país, o que, na proposta de Milei, seria o dólar. Por outro lado, seria mais difícil para o governo financiar os gastos públicos, por não ter mais controle sobre a moeda nacional. Na prática, não podendo controlar sua própria política monetária, dolarizar a economia significaria também se submeter à política monetária estadunidense, isto é, ao que decidir o Banco Central dos Estados Unidos. Não parece, do ponto de vista da preservação da soberania de um Estado, da segurança econômica e financeira, que deixar de ter um banco central para se submeter a outro faça muito sentido e há poucos casos que deponham em contrário.

Por fim, decisões polêmicas dessa natureza precisam de um Congresso alinhado à política presidencial, o que também não é o caso neste momento. Se Milei decidir seguir por este caminho, a estrada será tortuosa e não há qualquer garantia de que consiga chegar ao destino pretendido, mas não parece que ele fará isto. Antes mesmo da sua posse, os nomes anunciados para assumir ministérios importantes sinalizam que ele será muito menos “ultra” direitista, e mais propenso a se configurar como uma releitura moderada da direita macrista. Isso se torna evidente ao indicar para 25% dos seus ministérios ex-ministros do governo de Mauricio Macri: Patricia Bullrich, sua oponente no primeiro turno das eleições presidenciais, e Luis Caputo, que encabeçaram, respectivamente, os ministérios da Segurança e da Economia no governo Macri e retornam exatamente às mesmas posições. Caputo, inclusive, já disse ser impossível extinguir o Banco Central e a dolarização da economia não está no radar para as primeiras decisões envolvendo a economia do país, somando-se à lista de recuos de Milei. Antes mesmo de iniciar o mandato, Milei vai se convertendo do radicalismo à direita mais tradicional, o que pode ser uma boa notícia para os argentinos e para o Brasil, mas sobretudo, para o próprio Milei, porque isso certamente ampliará as suas chances de ter governabilidade, conseguir efetivar pelo menos parte das mudanças que gostaria e concluir com sucesso o mandato que ainda vai se iniciar.

*Rodrigo Barros de Albuquerque, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe e de Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco