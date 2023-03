Corregedor do TSE arquiva ação de Bolsonaro contra Lula por propagandas sobre 'pintou um clima'

Bolsonaro acusou campanha de Lula de uso indevido dos meios de comunicação. Fotos: Gabriela Biló/Estadão

O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, arquivou nesta quarta-feira, 1º, uma ação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por associar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à pedofilia durante a campanha.

Documento Leia toda a decisão

As propagandas foram veiculadas nas redes sociais e exploraram uma entrevista em que Bolsonaro disse que 'pintou um clima' com adolescentes venezuelanas.

A ação foi movida pelo ex-presidente, que acusou a campanha de Lula de uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro afirma que os petistas mobilizaram uma 'guerrilha digital' para espalhar uma informação 'gravemente descontextualizada'.

Em sua decisão, o ministro do TSE disse que a declaração é 'fato incontroverso' e capaz de 'despertar comoção' nas redes sociais, inclusive 'críticas incisivas'.

Continua após a publicidade

"A existência da entrevista é admitida pelos autores, que, inclusive, transcrevem na petição inicial o teor do que foi dito por Jair Bolsonaro, classificando a fala como 'uma expressão quando muito infeliz'. Há, portanto, um fato incontroverso, que são os dizeres do Presidente da República, apto a despertar comoção nas redes sociais e levar pessoas a opinarem de diversas formas, inclusive exarando críticas incisivas", escreveu.

Em outubro do ano passado, em meio à campanha, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, mandou as redes sociais removerem publicações e proibiu novas postagens da campanha de Lula sobre o caso.