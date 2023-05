Juiz arquiva inquérito que ligava ex-corregedores da Fazenda de SP a ‘proteção’ de auditor fiscal

Inquérito que implicava ex-corregedores e auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo foi arquivado Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A Justiça de São Paulo arquivou inquérito policial aberto em 2019 para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado Décio Doline. O inquérito também investigou três ex-corregedores da Fiscalização Tributária - Hélio Bandeira, Francisco Eloy dos Santos e Marcus Vinicius Vannucchi.

DOCUMENTO: ARQUIVE-SE

A investigação foi arquivada por falta de provas. A decisão é do juiz Thiago Baldani Gomes de Filippo, da 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) desconfiava que os ex-corregedores poderiam ter agido para arquivar um procedimento administrativo contra Doline sem aprofundar a apuração, em troca de propinas. A hipótese foi descartada. O parecer de arquivamento concluiu que a investigação não encontrou ‘qualquer indício de corrupção’.

A promotora de Justiça Adriana Ribeiro Soares de Morais afirmou que não há ‘elementos firmes e seguros’ para abrir uma ação penal. ”Os elementos de prova angariados na investigação tanto na esfera administrativa como policial são ínfimos, para não dizer inexistentes, são insuficientes para o ajuizamento de uma responsável ação penal”, destacou Adriana.

Segundo a promotora, ‘não existem indícios mínimos de crime antecedente, o que, por certo, fulminará a investigação patrimonial que se desenvolve, até porque evolução patrimonial incompatível, por si só, não é crime’. Duas suspeitas motivaram a investigação. A primeira foi o crescimento do patrimônio do auditor. A segunda foram transações imobiliárias consideradas duvidosas, com negociações abaixo dos valores de mercado.

Sobre os três ex-corregedores da Fazenda, a promotora Adriana Ribeiro Soares de Morais foi taxativa. “A investigação não logrou alinhavar qualquer indício de prova de que os membros da Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp) agiram com vontade livre e consciente (dolo) para não apurar eventual evolução patrimonial incompatível e arquivar, com desvio de finalidade, o procedimento administrativo.”