As divergências de preços na hora da compra; o que fazer

Muitas vezes, em seu dia a dia, o consumidor enfrenta divergências quanto ao preço anunciado e aquele que se revela na caixa do mercado, por exemplo. É uma situação corriqueira e que está garantida em lei. Assim, se você se deparar com uma situação dessas, em que o preço do produto é mais caro na hora de pagar do que o preço anunciado ou do que aquele acordado previamente, saiba que você tem seus direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com nosso direito, a oferta vincula o proponente, isto é, o fornecedor é obrigado a honrar com o ofertado.

É neste sentido que o art. 30 do CDC dispõe que o fornecedor é obrigado a cumprir a oferta que foi apresentada ao consumidor. Ou seja, você tem o direito de exigir a venda do produto pelo preço exato em que ele foi ofertado. Para isso, basta que você comprove que o preço anunciado ou acordado era inferior ao valor cobrado no momento da compra.

Você pode tentar resolver a situação diretamente com o estabelecimento, apresentando a oferta anunciada ou demonstrando o preço acordado. Porém, caso o fornecedor se recuse a cumprir a oferta, você pode registrar uma reclamação formal junto aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, e buscar orientações sobre como proceder para fazer valer os seus direitos.

A situação contrária também pode acontecer: imagine agora que o valor cobrado no caixa é inferior àquele anunciado? Neste caso, em que o preço do produto é maior na oferta do que o valor cobrado no caixa, a situação também será favorável ao consumidor. Aqui você tem o direito de pagar o menor valor, conforme estabelecido pelo princípio da vinculação da oferta (artigo 35 do CDC). Isso significa que o fornecedor deve cumprir a oferta anunciada, mesmo que o valor seja menor do que o preço originalmente estabelecido.

Se o estabelecimento se recusar a cobrar o valor anunciado, você pode exigir que seja respeitado o preço ofertado. Para isto, basta a apresentação da prova da oferta através de diversas mídias, como panfletos, anúncios impressos, capturas de tela de sites e etc.

Uma terceira hipótese é a de preços abusivos, isto é, aqueles que ultrapassam em muito o valor padrão de um produto, ou cuja cobrança excessiva se dê em razão da escassez de um produto no mercado de consumo. O art. 39 do CDC estabelece que o fornecedor não pode impor preços abusivos ou fora dos padrões de mercado.

Um exemplo clássico é o da cobrança de altos valores por uma garrafa de água em épocas de crise. Nessa hipótese, é importante denunciar o estabelecimento aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon. Esses órgãos têm a função de fiscalizar e punir práticas abusivas no mercado de consumo. Ao fazer a denúncia, é recomendado apresentar provas, como notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento que comprove o valor cobrado e o preço médio do produto no mercado.

Se a questão não for resolvida pelas vias administrativas, busque a orientação de um advogado, ele saberá a melhor medida a ser adotada judicialmente.

*Daniel Blanck, especialista em direito do consumidor