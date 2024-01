Com efeito, descumprir os dispositivos 1.589 e 1.632, do Código Civil, e o artigo 19, §4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pode configurar ao descumpridor a prática de alienação parental, que é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, para que repudie o outro genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este, passível até mesmo de responsabilização civil ou criminal.

Por outro lado, e voltando ao cerne da questão posta neste artigo, os pais separados – na medida do possível – não precisam chegar ao ponto das férias escolares do(s) filho(s) serem estabelecidas por uma decisão judicial. Até mesmo por conhecerem a dinâmica de vida de todos, um acordo de convivência submetido à homologação do Juiz é o caminho mais racional que as partes devem adotar. Entretanto, não sendo essa a realidade dos envolvidos, a submissão de um pedido de regulamentação de convivência entre pais e filho(s), ao Poder Judiciário, resolveria a falta de regramento no período de férias, mas também fixaria a convivência para os dias de semana, finais de semana, datas festivas, eventos diversos, aniversários e feriados.

*Livia Ribeiro Alves dos Santos, advogada da área de direito de família e sucessões do escritório Suzana Cremasco Advocacia