As grandes empresas e a cobrança de dívidas no recesso do Judiciário

Com os Fóruns judiciais fechados desde a última terça-feira (20/12), as mais de 189 mil empresas enquadradas no regime do lucro real - com faturamento anual acima de R$ 78 milhões - e que precisariam ajuizar uma ação judicial para recuperar créditos inadimplidos, possuem agora uma alternativa para resolver esta pendência antes do final do ano: os Cartórios de Protesto, que permanecem abertos ininterruptamente.

A permissão, inserida na legislação brasileira pela Lei 14.043/2020, que criou o Programa Emergencial de Suporte a Empregos e introduziu o art. 9º-A na Lei nº 9.430/1996, possibilita que empresas protestem em Cartórios débitos para fins de dedução de dívidas da base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

A medida facilita a cobrança de dívidas e dos créditos inadimplentes, principalmente aqueles que deixaram de ser pagos durante o período de pandemia. A novidade contempla os débitos sem garantia de mais de R$ 100 mil ou, com garantia, vencidas há mais de dois anos, de mais de R$ 50 mil. Estima-se que haverá uma economia de até 34% sobre valores que não foram pagos pelos devedores às empresas com tributação baseada no regime de lucro real.

Anteriormente à promulgação da lei, para que as perdas destes valores pudessem ser efetivamente deduzidas, era necessária a judicialização do título que deu origem ao crédito, uma opção menos eficiente do ponto de vista empresarial e de negócios. Desta forma, as condições para dedutibilidade das perdas com créditos em relação ao IR e à CSLL impunham diversos custos e ineficiências relacionados à gestão das operações de créditos inadimplentes e estabeleciam a discussão judicial como única forma de evitar um impacto adverso relativamente à tributação da renda da pessoa jurídica.

Seu principal objetivo é auxiliar a desafogar o Poder Judiciário, que conta com cerca de 77 milhões de processos em tramitação, segundo dados do sistema Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de levar facilidade, economia e simplicidade para as empresas credoras na dedução de despesas no lucro real.

A iniciativa faz com que ao invés de que a empresa credora tenha que correr atrás do devedor, o procedimento se inverte. É o devedor, que se quiser evitar as consequências que o Protesto traz para sua atividade, de procurar o credor para tentar resolver a pendência. Como o procedimento do protesto prevê que o devedor, após ser intimado, tenha três dias para pagar a dívida, o ideal é levar a cobrança do crédito o mais breve possível a protesto.

A iniciativa também beneficia o Sistema Financeiro Nacional, já que é ele que concede crédito para todos os setores da economia, além das empresas de grande porte como aquelas que tem clientes internacionais, seguradoras e bancos, que são as companhias que costumam faturar acima de R$ 78 milhões.

É importante ressaltar que a base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real corresponderá ao lucro líquido, apurado segundo os preceitos contábeis (em linhas gerais, receitas menos despesas), do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.

A utilização da ferramenta do Protesto auxilia ainda na finalidade de registro como perda contábil, já que o instrumento ajuda a dar publicidade às perdas registradas pela empresa e a cobrar o devedor inadimplente.

Neste cenário, os Cartórios de Protesto acabam sendo, neste final de ano, a única alternativa para quem deixou para a última hora esta importante questão tributária e ainda pretende solucioná-la neste ano.

*José Carlos Alves, presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção São Paulo (IEPTB/SP)