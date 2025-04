Opinião | As Guardas Municipais e o futuro da Segurança Pública no Brasil

As Guardas Municipais têm se tornado cada vez mais relevantes no cenário da segurança pública brasileira. Criadas inicialmente com a função de proteger o patrimônio público municipal, essas instituições viram suas atribuições se expandirem significativamente ao longo dos anos. Hoje, elas não apenas zelam por praças, prédios e equipamentos públicos, mas também atuam diretamente na segurança comunitária, tornando-se presença constante no cotidiano das cidades.

Essa evolução, contudo, tem gerado intensos debates sobre os limites e as possibilidades de atuação das Guardas Municipais. Enquanto algumas cidades já as utilizam em funções de policiamento preventivo, outras mantêm suas atividades restritas à vigilância patrimonial. Essa divergência reflete a falta de um marco regulatório nacional claro, deixando a cargo de cada município a definição do papel de seus agentes de segurança. O Supremo Tribunal Federal (STF) trouxe importantes esclarecimentos sobre o tema em decisões recentes. No julgamento do Recurso Extraordinário 608.588/SP, a Corte reconheceu a constitucionalidade do policiamento ostensivo realizado pelas Guardas, desde que respeitadas as competências exclusivas da Polícia Militar e Civil. A decisão também estabeleceu que essas atividades devem estar sujeitas ao controle externo do Ministério Público, garantindo maior transparência e alinhamento com as políticas nacionais de segurança. Além desse marco, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995 reforçou o papel das Guardas Municipais como agentes essenciais na proteção comunitária. O STF destacou que essas instituições não apenas complementam o trabalho das polícias tradicionais, mas também trazem a vantagem de um policiamento mais próximo do cidadão, por estarem diretamente vinculadas às prefeituras e, consequentemente, às demandas locais específicas.

Recentemente, o debate ganhou novo fôlego com a proposta do Ministério da Justiça e Segurança Pública de incluir as Guardas Municipais no Artigo 144 da Constituição Federal. A medida, que depende de aprovação do Congresso Nacional, representaria um marco histórico ao equiparar formalmente essas corporações às demais forças de segurança. Tal mudança poderia abrir caminho para uma atuação mais ampla e eficiente no combate à criminalidade urbana.

No entanto, essa expansão de atribuições não viria sem desafios. Seria necessário investir pesadamente na capacitação dos agentes, que precisariam de treinamento especializado para lidar com situações de maior complexidade. Além disso, a infraestrutura das Guardas precisaria ser modernizada, com melhores equipamentos e sistemas de comunicação integrados com as demais forças de segurança.

Outro ponto crucial seria a definição clara de competências para evitar sobreposições com a Polícia Militar e Civil. A experiência de outros países mostra que, sem uma delimitação precisa de funções, pode haver conflitos operacionais que, em vez de melhorar, acabam por prejudicar a eficiência da segurança pública como um todo.

O Governo Federal teria papel fundamental nesse processo de fortalecimento das Guardas Municipais. Por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, poderia coordenar a destinação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para a modernização dessas corporações. A criação de uma política nacional de padrões operacionais também seria essencial para garantir que as Guardas de diferentes municípios atuem de forma coordenada e com a mesma eficiência.

Uma alternativa promissora seria o fomento a consórcios intermunicipais, permitindo que cidades vizinhas compartilhem estruturas, equipamentos e conhecimentos. Essa colaboração regional seria particularmente benéfica para municípios menores, que muitas vezes não dispõem de recursos suficientes para manter uma Guarda Municipal robusta e bem equipada.

Diante desse cenário, fica claro que as Guardas Municipais têm potencial para se tornar um pilar ainda mais importante da segurança pública brasileira. Com as reformas adequadas, investimentos necessários e uma melhor articulação institucional, elas podem oferecer à população um serviço de segurança mais eficiente, ágil e próximo das necessidades locais. O caminho a seguir exige diálogo entre os entes federativos e um planejamento cuidadoso, mas os benefícios para a segurança das cidades brasileiras certamente justificam o esforço.