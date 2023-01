As manifestações e o erro de proibição

César Dario Mariano da Silva. FOTO: DIVULGAÇÃO

Vivemos dias conturbados em que pessoas são presas, muitas vezes, apenas por se manifestarem e dizerem o que pensam sobre algo ou alguém. Em outros casos, por se reunirem sem armas para reivindicar direitos que acreditam estar sendo violados, no seu modo de ver, pouco importando para este artigo se de fato estão ou não.

Não vou analisar os elementos constitutivos dos tipos penais que estão sendo empregados, o que já o fiz diversas vezes em artigos, que se encontram publicados no Estadão, na Conjur e nas minhas redes sociais, bastando pesquisar.

Quero tratar do erro em matéria penal, que pode implicar a não responsabilização penal de muitos dos manifestantes por acharem piamente que agem corretamente, dentro dos limites legais, muito embora possam não estar em alguns casos.

O erro que nos interessa é o de proibição, que vem previsto no artigo 21 do Código Penal, que diz: "O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência".

Enquanto no erro de tipo (art. 20 do CP) o agente não sabe o que faz, no erro de proibição ele sabe, mas pensa sinceramente que sua atitude é lícita, uma vez que não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato. Com efeito, v.g, se alguém se apodera de bolsa alheia que pensa ser a sua, haverá erro de tipo; no entanto, se pensa que pode se apoderar dessa bolsa para saldar uma dívida da qual o dono é o seu devedor, haverá erro de proibição.

No erro de proibição o agente supõe, por erro, que age licitamente ou que exista causa que exclua a ilicitude do fato (art. 21, caput, do CP). Há ignorância quanto à existência ou conteúdo da norma ou erro quanto à sua interpretação, levando o sujeito a crer equivocadamente estar agindo de acordo com o direito e não estar praticando ilícito nenhum.

É certo que o desconhecimento da lei é inescusável (art. 21, caput, 1ª parte, do CP). A todos é devido o acatamento da lei e não é possível alegar seu desconhecimento para justificar a prática de um ilícito qualquer, sendo aplicável o dogma jurídico: "ignorantia legis neminem excusat". A partir do momento em que a lei é publicada presume-se de forma absoluta seu conhecimento por todos, o que se faz imprescindível para que nosso sistema legal possa vigorar. Aliás, essa presunção também é prevista no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". Cuida-se do conhecimento formal da lei, não abrangendo seu conteúdo, onde estão contidas as normas. Embora o desconhecimento formal da lei não exclua a culpabilidade, poderá funcionar como atenuante genérica, minorando a pena (art. 65, II, do CP).

No erro de proibição não há o mero desconhecimento formal da lei, mas ignorância ou errônea interpretação sobre o caráter ilícito do fato. O sujeito não tem ou não lhe é possível conhecer a ilicitude de sua conduta. Ele se equivoca e pensa sinceramente que está agindo acobertado pelo direito.

O sujeito pode conhecer a existência formal da lei, mas não o conteúdo de suas normas. Pode conhecer a norma jurídica proibitiva, mas não adequadamente, errando em sua interpretação. Nesses casos, poderá estar presente o erro de proibição, desde que ocorra ignorância ou errônea interpretação sobre o caráter ilícito do fato, levando o sujeito a agir ilicitamente na firme convicção de estar atuando dentro da legalidade.

Destarte, a mera alegação de desconhecimento da lei não favorece ao sujeito, ao passo que a impossibilidade de conhecer a ilicitude do fato ou a regra de proibição pode excluir a culpabilidade (potencial conhecimento da ilicitude) ou reduzir a pena.

Trazendo a hipótese para as manifestações, pode ser que o manifestante, por erro, suponha estar agindo amparado pelo direito ao pedir intervenção militar e outras hipóteses análogas, crendo sinceramente que já houve uma ruptura democrática e a única solução possível para voltar à normalidade constitucional é que as Forças Armadas ajam como poder moderador e façam valer as normas constitucionais, que foram ou estão sendo violadas.

Neste caso, se o sujeito efetivamente incorrer em erro e ele for invencível ou escusável, há exclusão da culpabilidade (potencial conhecimento da ilicitude) e ele ficará isento de pena (art. 21, caput, 2ª parte). A sentença, no caso, é absolutória. Ocorre esta espécie de erro quando não poderia ter sido evitado por um homem comum, que utilizou da normal diligência.

Por outro lado, o erro poderá ser vencível ou escusável, que dar-se-á quando uma pessoa normal, utilizando-se da diligência rotineiramente empregada, poderia tê-lo evitado (art. 21, parágrafo único). Resulta da imprudência ou negligência do agente.Nesta hipótese, a culpabilidade subsiste, mas em menor grau. Por isso, embora a sentença seja condenatória, o agente terá a pena diminuída de um sexto a um terço (art. 21, caput, última parte). É causa obrigatória de diminuição de pena e a sua mensuração será de acordo com a maior ou menor culpabilidade do sujeito. Quanto maior a culpabilidade, menor será a redução da pena e vice-versa.

Ao analisar as postagens nas redes sociais, constata-se que há inúmeros manifestantes que se encontram claramente em erro de proibição, acreditando cabalmente estarem lutando para restaurar a democracia e que, no caso, seria possível às Forças Armadas atuarem como poder moderador.

Para esses casos, mesmo que se entenda ter havido a adequação de suas condutas em uma norma penal incriminadora (tipicidade formal), incide o erro de proibição que, a depender do grau (invencível ou vencível) pode excluir a culpabilidade, resultando na absolvição, ou a redução da pena, se sobrevier condenação.

Evidente que não estou a me referir a manifestações com o emprego de violência ou grave ameaça em que nunca alguma pessoa poderia dizer estar equivocada quanto às normas proibitivas por ser de conhecimento comum que tais condutas não são permitidas e que podem ensejar punição.

Falo de condutas pacíficas em que o manifestante apenas pede intervenção militar, crendo sinceramente, por erro, ser isso possível de acordo com as regras constitucionais vigentes em razão de suposta quebra da ordem democrática por diversas razões para ele plausíveis (fraude nas eleições, prisões por delitos de opinião, restrições à livre manifestação do pensamento etc.).

Por outro lado, como já afirmei em diversos artigos, protestar pacificamente, sem armas ou conflitos, com o propósito de observância de direitos e garantias fundamentais ou mesmo de outros princípios e regras constitucionais, que, no modo de ver dos manifestantes estão sendo violados, desde que dentro dos limites da legalidade, não é infração penal e seu exercício deve ser protegido pelo Estado e nunca coibido, por ser uma das formas do exercício da cidadania, que pressupõe a possibilidade de divergência de opiniões.

No entanto, pode ser que o intérprete entenda serem estas condutas criminosas e, no caso, é possível alegar a incidência do erro de proibição, para o fim de se obter a absolvição ou a redução da pena em razão da ausência ou de menor culpabilidade.

Enfim, o tema é interessante e certamente será alvo de debates doutrinários e judiciais muito em breve.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça - SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora