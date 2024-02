A avó de Laura, “Mariquinhas, fora amiga de Nhá Lica, a mulher de “vovô” César, que era José Alves de Cerqueira César, célebre político paulista; suas filhas, Lucilla, casada com Júlio César Ferreira de Mesquita, o jornalista por excelência, e Mariquinhas César (outra Mariquinhas), vieram a ser amigas da mãe de Laura.

“O vovô Cesar morava no Largo da Liberdade, e muita vez fui lá com mamãe. Era um homem de estatura fora do comum, compleição sadia, rosado, e uns olhos doces, azuis, de que nunca me esqueço. Tinha uma fala paulista, bem arrastada, e diziam que descendia de Amador Bueno; isto emprestava algo de fabuloso à sua personalidade. Nhá Lica, morena, redondinha, era Salles, irmã de Campos Salles. O livro do neto Alfredo (Alfredo Mesquita, o caçula da família, fundador da Escola Dramática de São Paulo), “Sylvia Pellica na Liberdade”, dá bem ideia do ambiente daquela casa”.

Já as Mesquitas moraram na Consolação, na rua da Liberdade e, por fim, na Avenida Higienópolis, esquina da Angélica. Conta Laura haver brincado muito com Julinho, Júlio de Mesquita Filho e com Chiquinho, Francisco Mesquita, ambos diretores de “O Estado de São Paulo”. Mas veio a ser fraterna amiga de Sarah, exatamente a avó do Nico.

Eram tão íntimas as famílias, que costumavam passar temporadas no chalé do Guarujá. Algo simples e bonito, numa praia linda e deserta. Na visão de Laura, Júlio Mesquita era um “homem bonito, filho de portugueses, olhos de conta, olhar forte, bigodes fartos, tez rosada e uma simpatia no trato”. Narra suas visitas à Fazenda Louveira, outra hospedagem que os Mesquita ofereceram à família de Laura. Foi o tempo em que mais conversaram: “éramos os únicos que comíamos: o pessoal lá era meio sem fome, e a comida deliciosa. Nem sei por que D. Lucila fazia tanta quantidade de coisas gostosas”.