As novas regras de tributação para investimentos no exterior

Marcelo Bandeira de Mello. Foto: Arquivo pessoal

Publicada no último dia 30 de abril pelo Poder Executivo, a Medida Provisória (MP) 1.171 pode trazer uma série de mudanças na tributação de investimentos no exterior que, em nosso ver, são positivas e "colocam ordem na casa", em uma categoria de investimentos em que havia muita interpretação e esparsas regras, gerando assimetrias de informação e, sobretudo, insegurança jurídica.

Utilizamos o condicional "pode trazer" porque, tratando-se de MP, sempre existe o risco de alterações pelo Congresso ou mesmo de caducidade do texto em caso de não-votação. A 1.171 tem "vida" até agosto, quando pode ser ou não convertida em lei, com ou sem modificações relevantes.

Fato é que, como acabamos de mencionar, trata-se de uma bem-vinda regulação sobre o tema. O texto regula a tributação dos investimentos diretos de pessoas físicas (PFs) e, especialmente, aqueles realizados através de entidades jurídicas - opção de boa parte dos investidores brasileiros com ativos de maior porte no exterior - seja na forma de private investment companies (PICs), fundos offshore ou mesmo de trusts.

No primeiro caso, a norma prevê o fim da distinção, para fins da cobrança do Imposto de Renda (IR), entre os ganhos de aplicações financeiras obtidos na forma de renda (como dividendos e aluguéis) e os ganhos de capital - aqueles auferidos na venda ou resgate de um ativo que se valorizou.

Pelas regras ainda em vigor, os lucros advindos de renda são tributados por tabela que vai de zero a 27,5%, enquanto os ganhos de capital sujeitam-se a outra tabela de alíquotas, que vai de 15% a 22,5%. Aprovada a MP, as duas categorias de ganhos financeiros passariam a estar sujeitas a uma única tabela, com apenas três faixas: ganhos isentos, 15% e 22,5%. Vantagem: Redução para 22,5% para o teto da maior alíquota, ante os 27,5% atuais. Desvantagem: limite de isenção mais baixo. Pelas regras atuais, dependendo da operação, R$ 20 mil a R$ 35 mil, por mês, são isentos. Na MP, a isenção é reduzida para R$ 6 mil por ano.

Será possível, ainda, realizar uma atualização do valor dos ativos financeiros e de outros bens sujeitos a registro (imóveis, veículos, participações societárias), mediante pagamento de 10% de imposto sobre a diferença entre o valor declarado para tais ativos na última declaração de imposto de renda e seu valor real de mercado em 31/12/2022.

Ficam de fora desta sistemática apenas os bens que não estavam devidamente declarados pelos contribuintes, assim como joias, obras de arte, antiguidades, animais de estimação ou esportivos e material genético de reprodução animal.

Pessoas Jurídicas

Nas regras referentes às entidades que o texto da Medida Provisória traz as maiores alterações. Em primeiro lugar, as offshores, os fundos restritos e os trusts passam a ser enquadrados nas mesmas regras da tabela única proposta para as pessoas físicas, com alíquotas de zero, 15% e 22,5%, sendo isentos os lucros de até R$ 6 mil anuais.

Além disso - e, em nosso ver, mais importante - tais entidades deixam de contar com o benefício do diferimento fiscal, que atualmente permite que recolhimento do IR seja feitos se e somente no momento em que tais entidades distribuam (ou disponibilizem, no jargão) para seus beneficiários os ganhos gerados pelos investimentos e aplicações financeiras que conduzem.

Com a nova MP, esses veículos de investimento, classificados como entidades controladas no exterior, passam a ter que levantar um balanço e demonstrar, anualmente, seus lucros, obrigando o seu controlador (ou controladores) no Brasil a incluir e tributar tais lucros por ocasição da sua declaração de imposto de renda, conforme a tabela acima comentada.

Algumas polêmicas surgem aqui. Qual a regra contábil para o levantamento deste balanço, a brasileira ou a do domicílio no exterior? Eventuais prejuízos anteriores a MP não podem ser compensados com lucros posteriores ? Como ficam os investimentos em Private Equity (PE) ou outros investimentos financeiros ilíquidos, que só podem ser sacados após o prazo estabelecido pelo próprio fundo ou na maturação dos ativos subjacentes ?

Sem prejuízo das soluções via as emendas a MP que já tramitam, parece certo que os contribuintes devem caminhar para uma simplificação de suas estruturas de investimento no exterior, reorganizando seus portfolios a luz das novas regras em conjugação com o perfil "tributário" dos ativos, podendo ser mais vantajoso, em muitas situações, investir diretamente como pessoa física, ao invés de via PICs, especialmente quando existe a possibilidade de pagar o imposto somente no momento em que, de fato, a pessoa receber esses ganhos ou rendimentos (regime de caixa, no jargão).

Em linhas gerais, como mencionamos, as regras propostas são bastante completas e "redondos", com elogiável trabalho da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Salvo por uma lacuna aqui ou ali, que deverá ser resolvida por emenda ou mesmo por instruções da Receita Federal, poderemos evoluir para um ambiente com maior justiça fiscal e inegavelmente maior transparência e segurança jurídica para o planejamento patrimonial e sucessório envolvendo bens e ativos no exterior.

*Marcelo Bandeira de Mello, advogado, é sócio da Investment One Partners