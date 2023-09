As razões que podem levar à anulação do casamento

De acordo com a advogada Samira de Mendonça Tanus Madeira, casos de infidelidade não se enquadram nas hipóteses que podem levar à anulação de um casamento, já que a traição é considerada um “dever moral”.

Neste vídeo, Samira explica o que determina o Código Civil para que alguém possa solicitar a anulação da união judicialmente. Entre os motivos previstos estão a falta de idade mínima e a coação. Assista:

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University e Direitos Humanos e Novas Tecnologias pela Universidade de Coimbra. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ