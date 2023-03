As redes sociais e os novos paradigmas das relações de consumo

Ellen Gonçalves. Foto: Divulgação

Quinze de março é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, data que foi celebrada, pela primeira vez em 1983, e sua origem remete ao famoso discurso feito nesse mesmo dia do ano anterior pelo então presidente dos EUA, John F. Kennedy. O foco central de sua explanação foram os diversos direitos dos consumidores, especialmente no tocante à segurança, informação e livre escolha dos produtos e serviços. Na época, o discurso de Kennedy estimulou debates em vários países e estudos sobre a pauta, o que lhe atribui a menção de marco histórico até hoje.

No Brasil, as discussões mais efetivas datam da década de 1990, momento em que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi estabelecido, assumindo papel importante para equilibrar as relações de consumo. Em 11 deste mês, ele celebrou 32 anos e, olhando para o futuro, será que o CDC precisará sofrer mudanças para atender às novas demandas da sociedade e dos consumidores?

Em nosso país, o Dia do Consumidor sempre foi bastante celebrado, principalmente após a publicação do CDC. Mas é a partir de 2014, devido a popularização do comércio eletrônico, que a data ganhou destaque em maior escala, amplificando as ações promocionais a fim de comemorar as conquistas dos consumidores, encantá-los e fidelizá-los durante a semana do dia 15 de março e que, muitas vezes, se estende por todo o mês. E é justamente ele que protagoniza as reflexões deste artigo.

O Decreto nº 7.962, de 2013, a chamada "Lei do Comércio Eletrônico" ou, ainda, "Lei do E-commerce", regulamentou o CDC no que diz respeito às vendas on-line e às transações realizadas entre as lojas virtuais e o consumidor. Estabeleceu normas para os canais de atendimento e prazos para a devolução de produtos, por exemplo. Enfim, entre as principais características da lei estão a clareza, a transparência e a disponibilidade das informações, o suporte imediato ao cliente e o direito ao arrependimento - em consonância com o CDC.

Embora seja impossível no Brasil indicar uma data específica sobre o avanço do comércio eletrônico, não podemos negar que ele caminha de mãos dadas com o advento das redes sociais e a evolução do uso da tecnologia pelos brasileiros, principalmente desde a chegada do escritório de uma das principais empresas do segmento ao Brasil, em 2011. De lá para cá, a relevância das redes sociais estabeleceu novas diretrizes e formas de relacionamento entre pessoas e, consequentemente, empresas e clientes, deixando de ser apenas uma rede de conexão entre amigos para se transformar em um importante canal de relacionamento entre o público que oferta e o que procura produtos e serviços. A partir de agora, as relações de consumo são totalmente horizontais e acessíveis, e todos têm voz.

De acordo com a 6ª edição do estudo Nuvemcommerce, feito pela Nuvemshop, plataforma com mais de 70 mil lojas virtuais na América Latina, o comércio virtual é um dos setores que mais cresce no mundo. E como consequência da pandemia da Covid-19 para este mercado, os lojistas começaram a viabilizar vendas pela rede social. Já podemos considerar que aplicativos de relacionamento se tornaram ferramentas estratégicas para o e-commerce no Brasil e no mundo. A conveniência e as oportunidades do Marketing de Influência tornaram as redes sociais um verdadeiro marketplace que reúne desde grandes empresas e marcas, reconhecidas e consolidadas mundialmente, como empreendedores de todos os tamanhos e de variados produtos e serviços.

É possível se relacionar com todos eles, ampliando as possibilidades do consumidor, bem como abrindo espaço para a oferta de todo tipo de produto e serviço em um país com dimensões continentais. As oportunidades são inúmeras, mas os desafios também se amplificaram.

Sob a perspectiva dos direitos dos consumidores, da democratização da tecnologia e da incorporação das redes sociais no dia a dia das pessoas, o mercado agora conta com um canal otimizado de atendimento ao cliente, e as relações de consumo passaram a ter uma nova maneira de ofertar e adquirir bens. Entre tantos desafios, como recorrentes - e urgentes - é possível citar: 1) a logística para garantir que o produto correto chegue no tempo indicado para quem o comprou, 2) a segurança de dados dos consumidores, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 3) a concorrência sem precedentes; 4) o relacionamento com o consumidor de uma forma multicanal e assertiva; e, para finalizar os exemplos aqui, 5) as estratégias de marketing, cada vez mais avançadas, na expectativa de as empresas e empreendedores se destacarem em um mar de concorrentes que o universo on-line agora lhes submete.

Este último desafio, especialmente no que tange aos métodos de Marketing Digital e suas várias vertentes, muitas vezes pode esbarrar nos princípios da transparência e da informação preconizados pelo CDC. Vou explicar. Entretenimento e vendas, mais do que nunca, caminham juntos e esse cenário no universo digital pode infringir, diretamente, a legislação que tem funcionado muito bem até hoje; isso porque existe uma pluralidade de ações e ferramentas disponíveis para àqueles que ofertam produtos e serviços.

Uma das vertentes do Marketing Digital que merece atenção é o chamado Marketing de Influência. A partir das ações e interações dos novos formadores de opinião - os influenciadores digitais -, por vezes não é possível deixar claro para o consumidor quando seus conteúdos se referem a publicidade de produtos, por exemplo. Tornou-se comportamento comum os usuários das redes sociais adquirirem produtos, marcarem os perfis das marcas desses produtos e relatarem a sua experiência com elas - sendo influenciadores ou não.

Nesse ponto, embora as gigantes do mercado digital já disponibilizem a notificação "parceria paga" para produtores de conteúdo publicarem essa experiência em seus perfis, de modo transparente e ético, muitas vezes, ela passa desapercebida por quem está consumindo esses conteúdos. Existe, agora, uma linha tênue entre os princípios da transparência e da informação e a publicidade propriamente dita. Fiscalizar qualquer tipo de infração neste contexto é como procurar uma agulha no palheiro, incitando um possível desequilíbrio das relações de quem vende e de quem compra. É importante deixar claro que não existe problema no usuário comum em compartilhar suas experiências com suas marcas de preferências, tampouco há infração de marcas que contratam influenciadores para fazê-lo de maneira estratégica. O centro das reflexões aqui é sobre como manter a harmonização das relações de consumo em um mercado gigantesco, repleto de possibilidades e com dimensões sem precedentes que a tecnologia incentivou.

Há muitos desafios para empresas, ainda mais ao considerarmos a sociedade da informação, na qual os consumidores são ativos, exigentes, conectados e procuram saber tudo sobre o universo das marcas, inclusive no que tange à sua cadeia produtiva e sua consciência de sustentabilidade. Por outro lado, há tantos outros desafios para os consumidores, que têm acesso a inúmeras fontes de informação, e cujo comportamento é moldado a partir do consumo de conteúdos - que, consequentemente, levam à compra de um bem ou serviço.

Segurança e informação, como bem discursou Kennedy, tornam-se vulnerabilizadas juntamente com os princípios de transparência e de clareza preconizados pelo CDC. Para se ter uma ideia, em alguns sites de reclamações e avaliações, alguns perfis de marcas em rede social não são recomendados devido ao volume de queixas por parte de usuários. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do E-commerce são bem claros e bem definidos quanto aos critérios regulatórios que garantem os direitos dos consumidores. Não precisamos de atualização ou adaptação da legislação vigente. O prudente e necessário agora é compreender essa nova dinâmica mercantil, os novos paradigmas das relações de consumo e como podemos alinhar todos os interesses.

Posto isso, mais do que nunca, para garantir os seus direitos, o consumidor deve estar atento e consciente sobre o tipo de conteúdo que consome, entendendo o perfil "marketplace" que configura as redes sociais atualmente. Mais do que nunca, empresas idôneas devem compreender a importância do mercado regulado e assumir práticas transparentes de relacionamento com os seus clientes para que as relações de consumo sejam equilibradas e o segmento permaneça evoluindo diante de tantos desafios.

*Ellen Gonçalves é advogada, vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB, CEO e sócia-fundadora do PG Advogados. Especialista em Direito do Consumidor e referência em Resolução de Conflitos e em Contencioso de Alta Complexidade. Mestre em Direito Político e Econômico, LLM em Direito Empresarial com ênfase em Direito do Consumidor. Autora de O direito do consumidor e os juizados especiais cíveis (IOB Thomson, 2006) e Uma lei para todos - A história dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor (Atelier de Conteúdo, 2020)