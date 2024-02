Por isso é que, ao mínimo interesse por um determinado produto, ou consulta de destino para viagem, isso passa a fazer parte de um sofisticado dossiê a respeito de cada pessoa. Daí as reiteradas mensagens oriundas de um dado que o próprio usuário forneceu.

Se isso acontece em termos de interesses particulares, muito mais grave é aquilo que ocorre na política, a ciência e arte de coordenar a gestão do interesse comum. Lamentavelmente convertida – no Brasil e em outras partes do mundo – numa profissão exercida sem constrangimento e, em inúmeros casos, sem pudor. Pois, para atender a interesses exclusivamente pessoais, as redes sociais foram exaustivamente utilizadas para a disseminação de inverdades, as chamadas fake News. A curiosidade humana é seduzida pelo bizarro, pelo insólito, pelo folclórico. É do senso comum reconhecer que um elogio não atrai a atenção, nem viraliza. Já uma crítica, uma suspeita, uma aleivosia, esta rende e prospera. Ganha o mundo.

Todos sabem que a avalanche de sarcasmos, ironias, deboches, e até de práticas delitivas contra a honra, invadiram o mundo web nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e do Brasil, em 2016 e em 2018.

Isso compromete a saúde da democracia e coloca em risco sua própria subsistência. Não é uma opinião qualquer, de um jejuno em política, mas é o pensamento de Michael J. Sandel, um filósofo muito ouvido, autor de um livro chamado “O Descontentamento da Democracia” e do bestseller “Justiça”. Por sinal, desenvolve um curso denominado “Justiça” na Universidade de Harvard, muito concorrido.