Enquanto Assembleia não vota anistia a multas da covid, cobrança contra Bolsonaro patina na Justiça

Presidente Jair Bolsonaro usa máscara durante entrevista coletiva, no salão Oeste do Planalto Foto: Dida Sampaio/Estadão

Em meio à expectativa de votação na Assembleia Legislativa de São Paulo do projeto do governo Tarcísio de Freitas que pode livrar seu aliado Jair Bolsonaro de mais de R$ 1 milhão em multas pela falta do uso de máscara de proteção contra a covid-19, a Justiça de São Paulo voltou a movimentar os processos que cobram o ex-presidente. O Judiciário instou, mais uma vez, o Palácio dos Bandeirantes para que se manifeste sobre a oferta de penhora de um apartamento de Bolsonaro no Setor Sudoeste em Brasília - imóvel que o ex-presidente comprou por R$ 75 mil em 5 de maio de 2000.

Atualmente, a própria defesa estima que o valor de mercado da propriedade pode variar de R$ 1,2 milhão a R$ 2 milhões, o que seria suficiente para cobrir a dívida do ex-chefe do Executivo com o Estado de São Paulo.

A informação sobre o valor de compra do aparamento de Bolsonaro consta da matrícula do imóvel, número 99613 no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a qual a defesa do ex-chefe do Executivo juntou a um dos processos de execução de dívida na Justiça paulista como forma de comprovar que ele é o dono do apartamento.

A apresentação do documento se deu por ordem da Justiça paulista, para que a Fazenda Pública possa se manifestar sobre o pedido de Bolsonaro para substituição do bloqueio de sua conta pela penhora do apartamento.

Segundo o documento, o apartamento que Bolsonaro ofereceu à Justiça é ‘composto de sala com varanda, cozinha/área de serviço, quarto e banheiro de empregada e uma vaga de garagem a ele vinculada’. A área total da propriedade é de 111,23 m²

A certidão foi levada ao Tribunal paulista no dia 2 de agosto, duas semanas antes de o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei para anistiar todas as multas aplicadas no Estado por descumprimento de medidas de combate à covid-19 - a proposta que alcança todos os cidadãos autuados na pandemia.

Tal estratégia pode beneficiar não só o ex-presidente, mas também seu filho 02, Eduardo Bolsonaro, que também é cobrado na Justiça por multas impostas em meio à crise sanitária.

A entrega da matrícula do imóvel foi a última movimentação de um processo que tramita desde janeiro no Tribunal de Justiça de São Paulo, para a cobrança de uma multa de R$ 370 mil, valor calculado à época em que o Estado entrou com a ação contra Bolsonaro. No site da dívida ativa, a cobrança já está em R$ 433 mil.

No bojo de tal processo, o governo do Estado ainda não se manifestou sobre a possibilidade de acolher o pedido de Bolsonaro, justamente sob a alegação de aguardar a matrícula do imóvel para seguir com a análise da solicitação.

A nova intimação da Fazenda de São Paulo sobre o apartamento de Bolsonaro se deu no âmbito de um outro processo, movido em maio contra o ex-chefe do Executivo. Nele é cobrada uma multa de R$ 376 mil - R$ 440 mil, em valores atualizados.

Em um terceiro processo, que também corre desde janeiro, o bloqueio de valores decretado contra o ex-presidente foi convertido, no final de setembro, em penhora. No bojo de tal ação, a Justiça encontrou e confiscou mais de R$ 80 mil de conta bancária do ex-presidente.

Ao todo, Bolsonaro foi multado cinco vezes e sua dívida total com a Secretaria da Saúde é de R$ 1.098.546,90. A defesa do ex-presidente contesta todas as autuações assim como seus valores. A advogada Karina Kufa, que representa Bolsonaro, também recorreu ao Juizado Especial para reverter uma das multas, de R$ 43.635,00 - o teto para ações que tramitam em tal braço do Tribunal é de R$ 44 mil. Nele, Bolsonaro conseguiu uma vitória: uma decisão de primeiro grau baixando o valor da multa para R$ 524,29. O processo está em grau de recurso.

Anistia à vista

Enquanto os processos de execução de dívida contra Bolsonaro patinam na Justiça paulista, o projeto de lei que pode beneficiar o ex-presidente recebeu 45 emendas de parlamentares.

Na última quinta-feira, 28, as Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Administração Pública e Relações do Trabalho, e de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia aprovaram uma redação substitutiva.

Ela manteve o cancelamento de multas administrativas aplicadas por falta de uso de máscara contra a covid-19. O texto deve ser votado no Plenário da Assembleia nas próximas semanas.