Ataques em escolas: o problema começa no ódio

Juliana França David. Foto: Arquivo pessoal

Na última semana, dia 5 de abril, quarta-feira, amanhecemos com uma triste notícia. Houve um ataque em uma creche de Blumenau, quatro crianças morreram, e uma está gravemente ferida. Isso ocorreu pouco tempo depois de outro atentado que dominou as manchetes - em Vila Sônia, um estudante atacou quatro professoras a facadas, e a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, não resistiu.

Como em outros ataques -- Realengo, Suzano, Aracruz --, em Vila Sônia, averiguaram que o estudante participava de grupos extremistas online, e que provavelmente recebeu auxílio desta comunidade. Um usuário, inclusive, identificava-se como "mentor" do menor, e o próprio agressor utilizava "Taucci" em seu perfil do Twitter, em referência/homenagem a um dos agressores de Suzano. Por essa comunidade, ele foi chamado de "nosso cria"[1].

Como brilhantemente exposto pelo advogado Leonardo Watermann, aqui mesmo no blog do Fausto Macedo[2], a redução da maioridade penal não cuidaria adequadamente desse atentado. Vale ressaltar, inclusive, que muito embora diversos ataques em escolas sejam praticados por menores de 18 anos, muitos deles também passam pelas mãos de pessoas com seus 20, 25 anos. Em Blumenau, no caso, foi exatamente o que aconteceu.

A bem da verdade, medidas unicamente repressivas, como a criação de novos crimes na lei, redução da maioridade penal, aumento de repressão estatal, etc. não seriam suficientes para resolver o problema, porque lidam somente com a consequência dele, e não com a causa.

A causa desses ataques é, sem dúvida, um misto de problemas com bullying, perseguição, homens em comunidades extremistas e a cultura do ódio. Em quase todos os ataques, ao menos em algum momento, o agressor teve contato com essa cultura na internet, por meio de fóruns, grupos de chat ou algo similar.

Em Realengo, o atirador, W. M. O., havia feito contato com grupos masculinistas, e ele mesmo se identificava como um masculinista -- alguém com profundo ressentimento e ódio contra mulheres. Como pessoa com tanto ódio e algum acesso a armas, o resultado não poderia ter sido outro: foi responsável por uma chacina, onde matou 10 meninas e 2 meninos.

Continua após a publicidade

Em Suzano, os atiradores, membros de um extinto fórum/chan, que idolatrava W.M.O., pediram dicas online sobre como praticar a própria chacina[3]. Segundo um post que rodou o noticiário, à época, um dos atiradores disse "muito obrigado pelos conselhos e orientações, DPR. Esperamos do fundo nos nossos coração[sic] não cometer este ato em vão".

Inclusive, vale ressaltar que essas comunidades já deixaram de ser mística da Deep Web. Pelo contrário, são facilmente acessíveis no Twitter e no Discord, para quem estiver procurando por elas. Escondem-se atrás de hashtags e codinomes.

Então, pelo que vemos, criar medidas repressivas que funcionam apenas no caso de ataques estão fadadas ao fracasso. O ideal, sinceramente, seria um monitoramento mais adequado das redes, pelas nossas autoridades, para desmantelar estes grupos. Além disso, é preciso pensar -- para ontem -- como podemos desconstruir a cultura do ódio que paira sobre todos esses ataques. Talvez, assim, consigamos evitar que mais massacres aconteçam.

[1] https://www.bol.uol.com.br/noticias/2023/03/27/autor-de-ataque-publicou-em-comunidade-de-admiradores-do-massacre-de-suzano.htm

[2] https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/maioridade-penal-regra-matematica-para-uma-questao-individual/

[3] https://noticias.r7.com/sao-paulo/em-forum-extremista-atiradores-pediram-dicas-para-atacar-escola-29062022

*Juliana França David, advogada e pesquisadora, mestranda em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes