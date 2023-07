Cassio Grinberg. Foto: Arquivo pessoal

"Não faças de ti um sonho a realizar. Vai."

Cecília Meireles

No Planejamento Estratégico dos tempos em que a gente não desaprendia e muito menos desinventava, alguém traçava um plano a caneta e, meses depois, a empresa se surpreendia de por que não havia funcionado aquela estratégia traçada para dominar o mundo.

Henry Mintzberg, um dos primeiros questionadores do planejamento escrito na pedra, nos lembra que, no filme Neblina e Sombras, Woody Allen diz: "Eu estava em uma cama quente e, de repente, sou parte de um plano." E isso fala muito do problema de querer colocar a pasta de dente de volta no tubo.

Dar o passo é desenhar o previsto, tocando a borda do imprevisto. A literatura técnica de estratégia -- e mesmo a prática dos tempos em que éramos bem menos impermanentes -- nos sugeria que devíamos ter dois momentos claramente separados em nossas empresas: o de definir as estratégias, e o de escolher as táticas decorrentes. Mas não temos mais tempo para isso.

"Nós fechamos nossos olhos", diz a música do Oingo Boingo, "e o mundo já deu mais uma volta". Tática e estratégia vêm se tornando uma coisa só, que se resume nesse termo sensacional que a Kerlin Dutra, Diretora de Planejamento de nosso cliente HappyHouse, me soprou esses dias: atitude estratégica.

Ter atitude estratégica significa entender que precisamos ser menos alfa e mais beta, encarando nossas ideias -- e inclusive as ideias de referências que admiramos -- menos como clássicos, e mais como soluções transitórias. Precisamos deixar de varrer as inquietações para baixo do tapete, e passar a varrê-las para baixo do microscópio. E precisamos desenvolver nossa visão periférica.

Tenho tido experiências em ajudar empresas de diversos tamanhos, setores e localizações a construir essa atitude estratégica, e tenho viajado o mundo atrás de exemplos de empresas que se viram, em algum momento, em uma encruzilhada. Da qual conseguiram sair justamente por exercitarem uma atitude que as levou a criar o caminho não antes, mas enquanto. Enquanto davam o passo seguinte.

Sintetizei essas experiências no meu novo livro, o Desinvente, que provoca pessoas e empresas a desfazer aquilo que pode (e precisa) ser desfeito. Independentemente de quando foi feito. Tendemos a acreditar que aquilo que criamos é um divisor de águas, e pode durar muito tempo. Sobretudo quando falamos de inovação, quando parece que colocamos um fôlego extra no tempo de vida de nossos projetos: como? De que forma algo tão novo não vai resistir ao trem da mudança?

Se temos atitude estratégica, entendemos o porquê da importância de subir nesse trem da mudança bem antes que ele nos atropele. A Lego, antes de quase ser executada pelo Citibank, desinventou tudo, se desfazendo de divisões custosas de resorts e parques temáticos e filmes e voltando à simplicidade de ser o que era: um produto que presenteia o mundo com criatividade. A Gatorade, na crise econômica de 2009, desinventou um modelo de distribuição massiva onde você tomava Gatorade até com pizza e, quando se viu cara demais para isso -- e, mais que isso, viu seu share despencar --, voltou à origem de ter uma oferta exclusiva para o atleta, de quem nunca deveria ter se afastado.

Ter atitude estratégica -- e sermos capazes de desaprender e desinventar a partir dela -- é o que vai fazer a diferença entre sermos uma empresa com futuro, ou apenas um sonho a realizar.

*Cassio Grinberg*, sócio da Grinberg Consulting e autor dos livros Desaprenda e Desinvente