Atritos entre Igreja e Estado

A Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial do Estado brasileiro durante o Império. Logo que promulgada a Constituição do Império, o Imperador Pedro I enviou à Santa Sé um representante diplomático, investido de dupla missão: obter do Papa o reconhecimento do novo Estado soberano, desvinculado de Portugal e a concessão de alguns favores da alçada do Pontífice.

A legação do Brasil junto ao Estado Pontifício contou como primeiro ministro o Monsenhor Francisco Corrêa Vidigal. O Visconde de Cachoeira, Ministro dos Negócios Estrangeiros, hoje Ministério das Relações Exteriores, o orientou a como proceder no Vaticano. Enquanto sacerdote, Monsenhor Vidigal serviu fielmente ao Governo Imperial e foi bastante regalista. Vê-se em Laudelino Freire, que o regalismo é o sistema dos que defendem as prerrogativas do Estado contra as pretensões da Igreja.

Uma das recomendações ao legado brasileiro era de que "procedesse com muita discrição e que jamais perdesse de vista que a Corte de Roma gosta muito de ingerir-se nos negócios dos Estados em matéria de jurisdição e de obter as maiores vantagens em interesses pecuniários".

Constava ainda que seria preferível que os representantes do Estado Pontifício não viessem ao Brasil "revestidos de caráter de núncios" e enfatizava: "se houvesse dificuldade para obter as medidas reclamadas, deveria ameaçar a Santa Sé, dizendo ao cardeal secretário de Estado que Sua Majestade Imperial nomearia bispos e os faria sagrar imediatamente", o que afrontaria de morte a Igreja.

A partir de 1831, bispos e sacerdotes foram considerados funcionários civis, por iniciativa do Padre Diogo Antonio Feijó. Personagem polêmico na História do Brasil. De um lado, benemérito estadista. Em matéria religiosa, distanciado de disciplina e ortodoxia. Ao contrário, herético, cismático, inteiramente insubordinado à Igreja.

Já antes disso, em 1830, o Governo declarou que os empregados eclesiásticos ficavam dispensados de executar os decretos inerentes aos cargos da Igreja, quando empregados no serviço do Estado.

Essa convivência de certa forma promíscua entre Igreja e Estado era evidente na composição da Câmara dos Deputados. Esta se compunha de 48 juristas, 22 eclesiásticos, 19 proprietários, agricultores, negociantes, etc., 5 funcionários públicos, 4 jornalistas e literatos, 10 militares e 2 médicos. Os eclesiásticos mais disciplinados e moderados eram Romualdo Antonio de Seixas, mais tarde Marquês de Santa Cruz e arcebispo da Bahia, Marcos Antonio de Souza, depois bispo do Marainhoa, Dom José Caetano da Silva Coutinho, Monsenhor Vidigal e Antonio Vieira da Soledade. Já entre os padres regalistas, que se opunham - acintosamente - contra os desígnios da Santa Sé e somavam em tudo com o Governo, estavam Miguel José Reinaut, Monsenhor Pizarro, Cônego Januário da Cunha Barbosa, Antonio da Rocha Franco, José Custódio Dias, José Bento Leite Ferreira de Melo e o padre Antonio Maria de Moura, nomeado bispo da Diocese do Rio de Janeiro pelo Imperador. Mas o Papa Leão XII não quis confirmá-lo e deixou de expedir as respectivas bulas.

Embora talentoso e reto, o Padre Moura evidenciava o quão distante se encontrava da ortodoxia católica, que considerava um arbitrário e insuportável rigorismo ultramontano.

Quanto à sua nomeação episcopal, o Núncio Apostólico, Monsenhor Scipione Fabbrini queria que o Padre Moura se retratasse a respeito do celibato clerical. Mas este não concordou, dizendo que não deveria prestar contas ao Sumo Pontífice de opiniões enunciadas no desempenho de mandatário da nação brasileira.

Era regente Diogo Feijó e seu Ministro do Império encaminhou ao Padre Moura um documento dizendo que se ele se retratasse das posições, isso seria muito desagradável. Além de ser contra a própria dignidade e a da Câmara a que pertence, constituiria ataque direto ao Governo e independência nacional e à Constituição do Império, por todas as nações e até pelo Vaticano reconhecida.

A queda de braço entre o Império e a Santa Sé prosseguiu. Chegou-se a encaminhar ao Papa mensagem que dizia: "Sua Majestade fará sagrar o bispo no Brasil, independentemente de Sua Santidade, romperá suas relações com a Santa Sé e considerará sem objetivo a permanência de monsenhor Fabbrini no Rio de Janeiro".

Leão XII não recuou e o Império cedeu. Terminou por eleger bispo, em substituição ao Padre Moura, o sacerdote Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, depois Conde de Irajá, ao qual a Santa Sé deu imediata investidura canônica. Salutar a respeitosa separação entre Igreja e Estado, portanto.

*José Renato Nalini é diretor-geral da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras