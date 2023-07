Atual texto da PEC da reforma tributária: pontos cegos ou escondidos?

Renato Ramalho. Foto: Divulgação

Até mesmo para defensores do modelo do IVA (imposto sobre valor agregado), como me considero, é fácil perceber que está muito imatura a atual proposta de reforma tributária no Congresso. A versão do substitutivo à PEC 45 do relator da Câmara[1] contém elementos de significativos impactos que não foram submetidos a praticamente nenhuma discussão pública. Seriam pontos cegos, passando desapercebidos, ou deliberadamente omitidos do debate para viabilizar uma aprovação a toque de caixa?

Aqui, apresentamos alguns deles. Seis relevantes pontos poucos comentados até o momento e que necessitam de maior atenção da sociedade e dos parlamentares durante a tramitação do projeto.

(1) O IPVA permanece injusto. Continuará a incidir sobre o ônibus que transporta diariamente os milhões de trabalhadores, de forma a repercutir no preço da passagem, mas sua cobrança foi afastada sobre jatos de empresas de fretamento de voos particulares ou sobre aviões de companhias aéreas para o transporte de turistas a Miami[2]. Permanece a incidir sobre a moto do entregador do ifood, mas proíbe-se sua cobrança sobre lanchas, barcos e iates cujo proprietário se credencie como pescador amador[3] - procedimento bastante rápido e simples, baseado em autodeclaração sobre a finalidade recreativa ou esportiva da pesca, com licença provisória imediata e licença definitiva emitida em até 3 dias, pelo custo anual de R$ 60,00 no pix[4].

(2) Possíveis impactos aos setores da cultura, esporte e comunicação. O IVA, ao incidir sobre operações referentes a "direitos sobre bens imateriais", possibilita a tributação sobre licenças e cessões direitos autorais e direitos de imagem[5]. Por exemplo, poderá aumentar o custo para o uso de músicas em plataformas digitais, bares, restaurante, rádio, televisão, cinema, e ambientes públicos[6]. Novos custos também podem surgir aos que negociam direitos de imagem para propagandas ou para transmissões nos diferentes esportes (direito de arena).

(3) Riscos da substituição de receitas livres por receitas vinculadas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional será instituído pela União para recompensar possíveis perdas de arrecadação do ICMS de estados e do ISS de municípios (estimadas de R$ 40 a 75 bilhões[7]). No entanto, os recursos desses impostos que serão "perdidos" são, atualmente, utilizados de forma livre e, em grande medida, alocados para girar a máquina estatal (despesas com servidores e outras despesas correntes). Mas, pela redação da proposta, os recursos do Fundo serão vinculados a determinadas finalidades: infraestrutura, fomento de atividades empresariais e ciência, tecnológica e inovação. É excelente a intenção de se priorizar áreas estratégicas, mas a conta não vai fechar. É real o risco de inexistir recursos livres suficientes para conduzir a máquina[8].

(4) Foca-se na célula e deixa-se de lado o organismo. A arrecadação é apenas uma vertente da gestão fiscal. Faz parte de um sistema que abrange outros fatores, como o planejamento e a elaboração do orçamento, que convivem em simbiose. Não dá para recriar o sistema tributário, como pretende a reforma, sem repensar as demais normas de gestão fiscal. Por exemplo, a mudança na forma de arrecadação altera parâmetros para gastos mínimos com educação e saúde, para o pagamento de precatórios e para os limites de despesa, de acordo com regras da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. É urgente a necessidade de se endereçar uma reforma nas regras fiscais, para adaptá-las às mudanças na arrecadação e para corrigir problemas históricos, como a ausência de implementação do Conselho de Gestão Fiscal previsto na LRF.

(5) Cada um no seu quadrado. Ao prever que o controle externo do Conselho Federativo do IVA regional será exercido "pelos Poderes Legislativos dos entes federativos"[9], sem deixar claro que tais entes federativos são os estados e municípios, abre-se margem para o Poder Legislativo federal e o TCU, como seu órgão auxiliar, exercer o controle sobre recursos administrados pelo Conselho, que não podem ser considerados como verbas federais. São comuns interpretações ampliativas da legislação por órgãos de controle da União para estender suas competências sobre recursos executados por estados e municípios[10], de forma que não se pode deixar margem para dúvidas.

(6) É preciso apoio da União aos municípios para a estruturação de atividades de fiscalização, cobrança e defesa. É de se elogiar a previsão de que as competências dos órgãos de administração tributária e das Procuradorias, no Conselho Federativo do IVA regional, serão exercidas exclusivamente por membros efetivos das referidas carreiras. Protege-se a autonomia dos entes e aproveita-se a alta qualificação desses servidores. No entanto, para isso, é preciso que municípios que ainda não possuam carreiras efetivas nessas áreas promovam sua criação e estruturação, se quiserem ter participação nos atos de fiscalização e representação administrativa ou judicial do imposto. Essa estruturação de carreiras só será possível com o apoio financeiro da União. Enquanto isso, podem esses municípios valerem-se da possibilidade de delegação e compartilhamento de competências já prevista no texto da proposta. Com isso, auditores da receita de Porto Alegre ou do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, podem, por convênio, executar atos de cobrança do IVA em favor de municípios gaúchos que ainda não tenham carreiras da administração tributária. A mesma lógica vale para Procuradorias Municipais e Estaduais, a quem se poderia delegar atos de defesa e representação administrativa e judicial de municípios sem procuradores[11].

Por fim, caro leitor, um singelo pedido: permanecendo o modelo de IVA dual, por favor, não popularize as expressões "IVA nacional" e "IVA subnacional". Privilegie o desenho do nosso pacto federativo. Contribua para eliminarmos ideias de posição subalterna de estados e municípios - principais responsáveis pelos serviços públicos do país. A União, embora em alguns casos tenha competências nacionais, não é "o" ente nacional, mas sim "o" ente federal. Estados e municípios não são "subnacionais". Todos fazem parte da nação e, portanto, todos são entes nacionais. Prefira usar expressões como "IVA federal" e "IVA regional" (ou "IVA local").

[1]https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2292813&filename=Tramitacao-PEC%2045/2019

[2] Art 155, §6º, III, da CF: "incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuadas: a) aeronaves de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros".

[3] Art. 155, §6º, III, "b", o IPVA não incidirá sobre "embarcações de (...) pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência".

[4] Sobre os requisitos e as etapas da licença de pescador amador, ver: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-licenca-de-pescador-amador.

[5] Art. 156-A, §1º, I, da CF, na redação do substitutivo.

[6] Permanece a imunidade para a venda ou produção de fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil (art. 150, VI, "e", da CF), o que não se confunde a licença ou cessão de direitos autorais.

[7] https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2023/06/reforma-tributaria-estados-e-municipios-vao-perder.ghtml

[8] De acordo com as regras atuais, esse rombo não poderá ser resolvido com ajuda federal. A Constituição, atualmente, proíbe transferências voluntárias da União ou empréstimos de bancos federais para estados e municípios aplicarem em despesas com pessoal (art. 167, X, da CF).

[9] Art. 156-B, §2º, III, da CF, na redação do substitutivo.

[10] Como ocorre com os recursos transferidos fundo a fundo, a exemplo das transferências obrigatórias no âmbito do SUS (Acórdão 1/2023 - Segunda Câmara - TCU).

[11] A delegação e compartilhamento de competências entre Procuradorias já era possível no âmbito da prática de atos judiciais, conforme art. 75, §4º, do CPC.

*Renato Ramalho, doutorando em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. Mestre em Direito do Estado pela UFPE. Procurador do Estado de Pernambuco. Advogado em Direito Público