Ausência de dados sobre as anulatórias: consequências para o Brasil como hub arbitral global

Neste ano, o estudo “arbitragem em números”, anualmente elaborado pela Professora Selma Lemes, foi lançado durante a São Paulo Arbitration Week, ocorrida entre os dias 16 e 22 de outubro. Quanto a procedimentos arbitrais novos, os números permanecem estáveis, sem ter havido, porém, a desejada retomada aos 360 casos relativos ao ano de 2017. Em 2022, tiveram 336 casos novos, em 2021, 322, em 2020, 333, em 2019, 289 e em 2018, 292. Quanto aos casos em andamento, somando os novos e os antigos, há um contínuo, embora tímido aumento. Tivemos 1116 em 2022, 1047 em 2021, 996 em 2020, 967 em 2019, 902 em 2018 e 849 em 2017.

Porém, três pontos abrem um relevante alerta.

O primeiro é o relativo aos valores envolvidos nos procedimentos arbitrais. Há uma queda de 284% nos últimos seis anos, de 2017 a 2022, ou seja, quase três vezes. E, assim se concluí, pois os procedimentos arbitrais envolveram 85 bi em 2017, 81 bi em 2018, 60 bi em 2019, 64 bi em 2020, 55 bi em 2021 e, por fim, 39 bi em 2022. Considerando a atualização monetária dos 85 bi, de dezembro/2017 para dezembro/2022, temos o alcance do montante de 150 bi pelo IGP-M e de 111 bi pelo IPCA. Ainda que se considere o menor valor encontrado, alcança-se a mencionada redução de 284%. Destaque-se que, a queda não é pontual. Ela vem sendo contínua e substancial. Tal fato é alarmante, tanto para as câmaras arbitrais, como para os árbitros, e, em última razão, para o Brasil como sede de arbitragem.

O segundo ponto é o referente ao percentual de impugnações acolhidas pelas próprias câmaras arbitrais fruto de fatos que fazem com que passe a existir uma falta de independência e imparcialidade dos árbitros. Em 2019, esse percentual estava na casa de 0,5%, em 2020 tal percentual mais do que dobrou e chegou a 1,2%. Em 2021, este percentual voltou a arrefecer em ficou no percentual de 0,6%. Porém, em 2022, houve um aumento para quase 1%, considerando os 0,98% alcançados. Necessário, assim, que os árbitros, antes do aceite da função, sejam extremamente criteriosos, visando a que as impugnações acolhidas passem a ser inexistentes na vida prática. Se as câmaras chegaram a julgar procedentes tais impugnações, é porque os árbitros, mesmo cientes das razões de impugnação, não tomaram a iniciativa de renunciar. Considerando a existência dos diversos fundamentos que levaram as câmaras a acolherem as impugnações ao longo dos anos, é muito importante que tais fundamentos sejam estudados e apreendidos pelos árbitros, no sentido de se evitar a prolação de decisões de acolhimento de impugnação, e, como consequência, que paire insegurança sobre todo o sistema.

O terceiro ponto concerne ao número de árbitros estrangeiros que participaram dos procedimentos arbitrais. Em 2021, foram 296 e em 2022 apenas 90, ou seja, uma redução de 328%. Tal redução pode ter como causa a própria diminuição dos valores envolvidos, e uma consequente falta de interesse dos árbitros estrangeiros em participarem dos procedimentos, ou, ainda, a resistência de escolha do Brasil como sede de arbitragens internacionais.

Nesse aspecto, quanto aos contratantes da américa latina, o primeiro fator para essa resistência, é a língua e o nosso isolamento quanto ao uso do português na região. Já, o segundo fator, sendo este aplicável a todos contratantes, não se circunscrevendo aos da américa latina, seria o alegado número de ações anulatórias das sentenças arbitrais perante o poder judiciário. Tais dois fatores foram suscitados em evento promovido pela Associação Latinoamericana de Arbitragem, no dia 18 de outubro, durante o qual tratou-se das práticas e dos desafios da utilização do instituto na américa latina.

A comunidade arbitral nacional sempre que indagada sobre as ações anulatórias, apresenta resposta de que são poucas as efetivas anulações. Certamente são. Porém, em que pese a resposta, o tema das anulatórias está sempre presente em artigos, palestras e apresenta-se como um temor para o investidor que busca na escolha da sede da arbitragem um lugar que irá lhe prover de segurança jurídica.

Em adição a isso, gera perplexidade o fato de que até o momento inexiste no país pesquisa indicativa do número de sentenças arbitrais proferidas em determinado ano, do número de ações anulatórias distribuídas quanto às referidas sentenças, e, ainda, do número de decisões transitadas em julgado que concluíram pela procedência das mencionadas ações anulatórias.

Há, porém, luz no fim do túnel. O Comitê Brasileiro de Arbitragem e a Associação Brasileira de Jurimetria, em dezembro de 2021, firmaram acordo com o objetivo de que seja realizada pesquisa também sobre as anulatórias, a se restringir, de forma inicial, infelizmente, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O resultado será divulgado em 22 de novembro.

Ressalta-se que, não se deseja a mais completa inatacabilidade das sentenças arbitrais, muito menos tornar o país em um “paraíso arbitral”. O que os geradores de riqueza e toda comunidade arbitral, em verdade, objetivam é que seja dado apoio à arbitragem a partir de uma rápida, profunda, qualificada e segura pesquisa sobre as anulatórias, sob pena de se afetar a visibilidade brasileira como hub arbitral global.

Seguramente, após a pacificação dessa temática, com a revelação dos números, passaremos a ter um incremento da escolha do país como sede arbitral e a melhora de todos os números do estudo anual sobre a arbitragem. Câmaras e árbitros de excelência mundialmente reconhecidos, não faltam.

*Gabriel de Britto Silva, advogado especializado em direito imobiliário e participante da comissão de arbitragem da OAB/RJ