Autistofobia: nova palavra para velhos comportamentos

Atualmente abundam termos que tratam de nossos preconceitos e comportamentos de rechaço e incompreensão de certos fenômenos existenciais e sociais. Tivemos que nos acostumar a ler, ouvir e falar de termos como xenofobia (rechaço ao estrangeiro), homofobia (rechaço ao homossexual), transfobia (rechaço às pessoas trans), psicofobia (rechaço aos pacientes psiquiátricos), misoginia (rechaço às mulheres), o racismo (rechaço ao outro pela cor da pele ou outros atributos corporais), capacitismo (rechaço às pessoas com deficiências), entre outros tantos.

Essas novas palavras, antes de serem somente novidades linguísticas, servem para facilitar a comunicação desses comportamentos sociais negativos internalizados e naturalizados, para que possamos reconhecê-los e agir para mudá-los. Se não reconhecermos que somos racistas, nada faremos para mudar esse estado de coisas, que, sabemos, tem um custo social enorme. Se não nos reconhecermos homofóbicos, nunca pararemos de fazer aquela piada que machuca o amigo, que nunca teve coragem de se assumir talvez por nossa própria homofobia.

Essa regra vale também para nosso rechaço em relação àquelas pessoas que por suas condições de desenvolvimento neurológico manifestam padrões de pensamento, afetividade e sensibilidade diferentes da dita maioria, os neurodivergentes. Nessa população, estão incluídas pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, discalculia, dislexia, alterações no processamento sensorial e auditivo central e do espectro autista.

São pessoas que sofrem diuturnamente pelo não reconhecimento de suas condições, nem sempre fáceis de se diagnosticar, e que, por isso mesmo, são tomadas por frescas, fracas, exageradas e inconstantes. Essa falta de reconhecimento deve-se, antes de tudo, a uma falta de conhecimento, seja do que são essas condições, mas também de quais suas origens biológicas, quais questões biográficas levam ao agravamento das manifestações de sofrimentos, etc.

Mas estaremos nos enganando se acreditarmos que a pessoa neurodivergente sofre rechaço apenas dos outros: há o da pessoa para consigo mesma. Esses preconceitos internalizados podem ser ainda mais cruéis quando vem contra si, fustigando comportamentos que a pessoa também percebe como "deslocados", "diferentes", "destoantes" do que se espera de alguém "normal", com efeito muito deletério para sua autoestima.

Um dia, em meu consultório, uma paciente começou a expressar esses padrões de auto-rechaço e auto-recusa, e, autorizando-me o neologismo, arrisquei: "por que tanta autistofobia contra você mesma?". Para minha surpresa, ela não me perguntou de volta "o que é isso, autistofobia?" mas começou a rir, dando sinal de que a expressão a tinha ajudado a compreender algo. Não precisei explicar nada. A expressão falava por si.

Desde então fiquei com vontade de usar essa palavra mais amiúde. Facilita a comunicação dessa situação de indigência social e moral a que fica submetida uma pessoa neurodivergente pela sua condição existencial. A autistofobia pode ser dirigida de uma pessoa normotípica a uma pessoa neurodivergente, de uma pessoa neurodivergente para outra pessoa neurodivergente, ou dela para si mesma.

Usa-se a palavra autista como maneira de ofender alguém que se acredita ser egoísta ou ensimesmado. Fala-se do autismo de alguém para apontar um defeito, uma insuficiência. É comum confundirem autismo com deficiência intelectual e nomearem nossos movimentos repetitivos como estereotipias, sem entenderem que esse auto-estímulo (stimming, em inglês) é uma estratégia de lida e manejo da ansiedade e não manifestação de um sintoma.

Estamos sendo autistofóbicos quando dizemos para uma pessoa recém-diagnosticada: "Mas você nem parece autista!". Quando pais de uma criança com restrição alimentar a forçam a comer, para que ela aprenda a comer o que todo mundo come. Quando deixamos de contratar aquele profissional que não conseguiu sustentar o olhar durante a entrevista de emprego. Quando tiramos sarro daquela pessoa que se cobre de roupas de frio no calor porque não sabemos da hipersensibilidade à temperatura que ela apresenta.

A manifestação mais cabal de que a autistofobia está encarnada nos nossos cotidianos e corpos é o choro e a recusa inicial que se manifesta muitas vezes no momento em que se anuncia o diagnóstico dessa condição para uma pessoa. Quase sempre se observa uma consternação, como uma onda de choque, que, por vezes, se enuncia na exclamação: "Não é possível! Certeza, doutor?". A pessoa demora um tempo para entender que não estávamos lendo uma sentença de morte, mas, justamente o contrário, que estávamos apenas desarmando os grilhões que a mantinham aprisionada.

A partir deste momento se inicia para muitos o processo de retomada do amor-próprio e do reconhecimento de suas fronteiras e estabelecimento de estratégias de cuidados. A partir deste lugar, a pessoa começa a se compreender e se respeitar e, portanto, se faz reconhecer e se faz respeitar. Vale lembrar que se fazer respeitar não é o mesmo que se fazer obedecer. É uma questão de equilíbrio nas relações e não de domínio ou imposição de uma conduta.

Respeitar-se e se fazer respeitar não é inverter o jogo entre oprimido e opressor. É apenas poder manter a cabeça erguida e o olhar dignificado. Esse mesmo olhar que não conseguimos fixar sobre os olhos de outro alguém. Que essa palavra nova, estranha, autistofobia, não precisasse ser cunhada. Antes fosse o mundo um lugar de acolhida e compreensão do outro, em suas diferenças. Mas esse não é o caso. E saber o nome do que combatemos facilita muito o reconhecimento da tarefa que temos adiante.

*Alexandre Valverde é psiquiatra, com master em Filosofia Contemporânea, autor do livro Ruptura, Solidão e Desordem - Ensaio sobre Fenomenologia do Delírio (FAP-Unifesp). Apresenta o podcast "Fractais", que trata de temas ligados às neurodivergências. Foi autodiagnosticado com autismo e altas habilidades aos 42 anos