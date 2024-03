A importação de sementes para plantio e produção do cânhamo em território nacional permitiria o cultivo para extração de insumos farmacêuticos, cosméticos ou alimentícios, o que abasteceria com insumos de origem nacional as indústrias e farmácias de manipulação, para uso em saúde. O cultivo local possibilita a obtenção de alternativas terapêuticas mais amplas e variadas voltadas para os pacientes brasileiros, ampliando o leque de dosagens e proporções de substâncias obtidas planta. Além de CBD e THC, a cannabis sativa é capaz de produzir outros canabinoides como o CBG (Canabigerol), dentre as mais de 400 substâncias que pode conter.

Para além disso, a medida fortaleceria o parque industrial de farmoquímicos no Brasil, que hoje depende quase que exclusivamente de produtos importados. De acordo com informações fornecidas pela Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos (Abiquifi), apenas 5% dos Ingredientes Farmacêuticos Ativo (IFAs) consumidos no Brasil é produzido internamente. A esmagadora maioria, representando 95%, é importada de nações como China e Índia, que detêm uma posição predominante na produção global desses insumos.

As audiências públicas são mecanismos de democratização das decisões judiciais, visando o amplo debate sobre questões de interesse social e forte relevância. Segundo o despacho são adequadas para temas com “expressiva projeção, considerando os notórios debates nos meios sociais, acadêmicos e institucionais acerca da utilização de substratos da cannabis”. A audiência pública se realizará em 25 de abril e pretende coletar manifestações de pessoas ou entidades com experiencia e conhecimento sobre a matéria.