Aviação agrícola: a profundidade que o debate exige

Gabriel Colle. Foto: SINDAG/DIV.

Sobre o texto Pulverização aérea de defensivos agrícolas, assinado pela procuradora Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser e publicado nesTa quinta-feira (2 de fevereiro), são necessários alguns contrapontos e ponderações - a bem da racionalidade. No artigo, a promotora do Ministério Público de São Paulo enumera uma série de argumentos baseados em textos que na verdade corroboram um preconceito contra o setor. Mais do que isso, uma visão que, se aplicada à risca, teria como principal consequência a ampliação do problema que diz tentar combater. Já que tiraria de cena a ferramenta mais precisa e (de longe) a mais regulada e fiscalizada no trato de lavouras. E que, ironicamente, sofre por causa de sua transparência.

A aviação agrícola é a única ferramenta de aplicação de insumos na lavoura com regulamentação própria e ampla. Que exige formação especial desde o piloto da máquina, que precisa ter licença de piloto comercial e somar 370 horas de voo para entrar em um curso de piloto agrícola - onde adquire, além da técnica de voo baixo, conhecimentos sobre toxicologia, meio ambiente, legislação sobre agrotóxicos e outros temas. Além disso, cada operador aeroagrícola precisa ter um engenheiro agrônomo atuando como coordenador das operações na base. E é preciso ter em campo (acompanhando cada missão) um técnico agrícola com especialização em operações aéreas nas lavouras.

Além disso, nenhuma empresa aeroagrícola pode operar sem ter na base um pátio de descontaminação, onde a aeronave é lavada e a água dessa lavagem vai para um sistema de tratamento de efluentes com ozonizador, onde as moléculas dos agrotóxicos são quebradas e os resíduos vão para um tanque impermeável de evaporação. Pátio de descontaminação, aliás, que é exigido apenas para a aviação.

Lembrando que os agrotóxicos usados nas aplicações aéreas são os mesmos aplicados por equipamentos terrestres - desde tratores até pulverizadores costais (que são aquelas "mochilas" presas às costas do aplicador que segue a pé). E é importante lembrar: com os mesmos riscos. Inclusive o da chamada deriva, que é quando o produto se desvia do alvo da aplicação. O que, por sua vez, ocorre sempre que a aplicação é feita fora dos parâmetros climáticos ideais de temperatura ambiente, velocidade do vento e umidade relativa do ar.

E aí a aviação leva vantagem pela sua velocidade (até 10 vezes mais rápido que um trator, por exemplo), já que consegue fazer toda a aplicação antes que se alterem esses parâmetros, aproveitando melhor a janela climática. Sem falar no fator precisão, já que o sistema das barras do avião permitem conseguir exatamente o tamanho ideal de gota para que ela não se perca e o sistema do GPS com sinal diferencial (denominado DGPS) do avião lhe dá uma precisão de centímetros, guiando o piloto sobre cada faixa aplicada e inclusive podendo determinar automaticamente a abertura e fechamento do sistema de aplicação. De modo que ele funcione apenas sobre o que é alvo e ainda determinando o fluxo do produto nas barras conforme a velocidade da aeronave (para evitar excesso de aplicação).

O que tem por trás ainda um predicado econômico muito importante:

A precisão da aviação agrícola é determinante para a economia de insumos - pelos fatores citados acima mais o fato de que sua eficiência reduz as chances da necessidade de retrabalho no controle de alguma praga. O que pesa muito, considerando que os agrotóxicos muitas vezes representam quase metade do custo de produção na lavoura. A tal ponto que muitas vezes um avião com uma carga de 2 mil litros, ao decolar, leva em seu tanque de produtos (o hopper) o equivalente (monetariamente) a um carro de luxo. Valores que podem ser conferidos no próprio site da Conab (1).

O que deixa claro também que o uso de agrotóxicos está ligado à pressão das pragas e doenças, em um país de clima tropical onde se consegue pelo menos duas safras por ano. Sendo preciso considerar também que, em termos proporcionais (volume de agrotóxicos x quantidade de alimento produzida), o Brasil utiliza até oito vezes menos agrotóxicos do que nações europeias e da Ásia (2).

Some-se a isso o fato de que desde os anos 1980, por determinação do Ministério da Agricultura, todas as operações aeroagrícolas são obrigadas a gerar relatórios completos. Incluindo desde o produto utilizado, local e mapa da área aplicada, regulagem dos equipamentos, condições meteorológicas no momento da aplicação, identificação do piloto e do técnico agrícola em campo, além do agrônomo responsável (com assinatura), entre outras informações. A partir dos anos 2000 (com a melhoria dessa tecnologia), o relatório passou a incluir também o mapa do DGPS, em arquivo inviolável, mostrando exatamente cada passada do avião e exatamente onde ele estava com o sistema aberto ou fechado. Relatórios estes que sempre tiveram seu resumo enviado mensalmente ao Ministério da Agricultura e os originais ficando obrigatoriamente na empresa, à disposição de qualquer fiscalização.

Lembrando que, além do Ministério da Agricultura (que é o responsável direto pelo setor), os operadores aeroagrícolas estão sujeitos a fiscalizações do Ibama, Anac, órgãos estaduais de Sanidade Vegetal e de Meio Ambiente, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREAs) e até órgãos municipais, além do próprio Ministério Público. Além disso, ao contrário de tratores e pulverizadores costais, o avião é sempre visto e ouvido de longe (não há como escondê-lo na lavoura).

Infelizmente, o mito em torno da aviação agrícola a partir de sua transparência é reforçado ainda pela falta de dados oficiais amplos sobre todas as aplicações de agrotóxicos e outros insumos. E, quando há exceções, estas mostram o quanto é perigoso direcionar de uma maneira simplista esse debate sobre a ferramenta. Por exemplo, umanotícia veiculada em 2013 pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) (3), falando sobre o problema da deriva de agrotóxicos e enumerando fiscalizações feitas sobre isso entre 2009 e 2012. O que, segundo a própria Adapar, significou 88 casos de deriva, a maioria deles em aplicações com pulverizadores terrestres.

Além disso, a própria procuradora escorrega em seu artigo, ao citar o Projeto de Lei Federal 4.302/2019 (4), que pretende proibir a aviação agrícola no País. Só que o referido projeto menciona, em sua justificativa, a contaminação de 96 crianças em Espigão Alto, no Paraná. Isto devido a uma pulverização feita em uma lavoura ao lado de uma escola no Município. Acidente este que ocorreu com um trator (5) - um pulverizador tipo Uniport.

Indo um pouco mais longe, podemos nos debruçar também sobre o próprio Censo Agropecuário do IBGE, que em 2006 apontou que 973.438 estabelecimentos rurais tiveram aplicação de agrotóxicos por pulverizadores costais. Enquanto 379.470 estabelecimentos aplicaram produtos com equipamentos terrestres e apenas 10.043 fizeram uso de aeronaves - tabela 2.2.11, na página 543 (6).

Continua após a publicidade

O Censo 2006 foi o último que esmiuçou a questão a este ponto, mas o Censo de 2017 (7) também trouxe outra informação importante a respeito desta problemática. De acordo com a pesquisa, 15,6% dos produtores que utilizaram agrotóxicos não sabiam ler e escrever e, destes, 89% declararam não ter recebido qualquer tipo de orientação técnica. Dos produtores alfabetizados que utilizam agrotóxicos, 69,6% possuíam no máximo o ensino fundamental e, entre eles, apenas 30,6% declararam ter recebido orientação técnica a respeito da aplicação do produto. Dos produtores rurais alfabetizados que aplicaram os agrotóxicos, 69,6% possuíam no máximo o ensino fundamental. E, entre eles, apenas 30,6% declararam ter recebido orientação técnica a respeito da aplicação do produto.

Por outro lado, no caso da aviação agrícola, o Sindag vinha aguardando há anos na ativação da plataforma eletrônica para o setor no Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (Sipeagro), do Ministério da Agricultura. O que ocorreu no ano passado e informatizou o envio dos relatórios das aplicações aéreas. Com isso, enfim o setor aeroagrícola (e a própria sociedade) têm a chance de contar com um raio-X preciso da aviação agrícola brasileira (destacando área abrangida, tipos de produtos aplicados, onde, em que lavouras, etc). Lembrando que só a aviação agrícola gera (há décadas) esses relatórios, que até então eram enviados apenas em papel e acabaram nunca tendo suas informações processadas.

Paralelamente, o Sindag (que abrange cerca de 80% das empresas de aviação agrícola do País) tem envolvido suas associadas em uma série de ações de melhoria contínua para o setor. Onde uma mostra foi a elaboração de ativação do Sistema de Documentação da Aviação Agrícola (Sisvag), pelo qual as empresas associadas podem consultar checklists das legislações e regulamentações sobre aviação agrícola em todo o País. Isso além da aproximação com órgãos reguladores e o treinamento de agentes fiscais - para entenderem melhor o setor e serem mais assertivos em suas ações. De um lado tornando mais eficiente as ações e, de outro, abrindo diálogo para evitar equívocos. Como o episódio em que um avião foi lacrado em plena safra no Paraná quando um agente federal inexperiente exigiu uma licença estadual que simplesmente não existia - era fornecida pelo próprio Ministério da Agricultura (e esta havia sido apresentada e estava em dia). Aliás, com um pedido ao próprio Ministério da Agricultura para que se aumentasse a fiscalização dos operadores aeroagrícolas em todo o País. O que foi atendido a partir de abril do ano passado, com apoio do Ibama e órgãos estaduais - abrangendo também fazendas, onde foram apreendidos agrotóxicos fraudados.

Internamente, o Sindag já vinha proporcionado aos operadores aeroagrícolas ações como as chamadas Academias de Tecnologia de Aplicações, de segurança Operacional, de Gestão Empresarial (abrangendo transparência e reputação) e várias outras. Além de um MBA em Gestão Inovação e Sustentabilidade Aeroagrícola (o primeiro do mundo nesse formato) e, apoiando uma parceria entre o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola (Ibravag) e o Sebrae Nacional, estamos em pleno andamento do programa Boas Práticas Aeroagrícolas (BPA Brasil) - que deve elevar o setor a um patamar ainda mais alto de eficiência e segurança.

Sem falar que o sindicato aeroagrícola tem isso tudo também no guarda-chuva do Pacto Global da ONU, do qual a entidade é signatária desde 2016.

Por último, a eficiência da aviação agrícola tem respaldo da própria Embrapa. Neste caso, a partir do projeto Redagro, uma parceria entre Embrapa e Sindag que resultou na maior pesquisa feita no País sobre tecnologias de aplicação (terrestre ou aérea), abrangendo seis centros da entidade de pesquisa, 10 universidades parceiras e uma empresa de tecnologia. O Redagro comprovou a segurança da aviação agrícola e resultou em uma Nota Técnica conjunta (8)reforçando, entre outras coisas,a necessidade premente de um debate isento de preconceitos para se estabelecer no País uma política de segurança alimentar e energética.

Por tudo isso, fica eminente o quanto é perigoso não dar ao tema agrotóxicos a profundidade que esse debate exige. Ainda mais polarizando-o em um embate simplista sobre a retirada de uma ferramenta que muitos veem e poucos conhecem. Quando o problema são as consequências do mau uso do produto e do não cumprimento da lei, indiferente do instrumento de aplicação e de quem o opera.

Continua após a publicidade

1 - Tabela de Insumos da Conab:

https://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultaInsumo.do?method=acaoListarConsulta

2 - Pesquisa da Fapesp sobre consumode agrotóxicos no mundo

https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/revista_embeds/agro2/index.html?59718423

3 - Levantamento da Adapar sobre fiscalizações de derivas em lavouras

https://www.adapar.pr.gov.br/Noticia/Fiscalizacao-para-coibir-deriva-de-agrotoxicos

4 - Justificativa do Projeto de Lei (PL) 4302/2019

Continua após a publicidade

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1786146&filename=Tramitacao-PL%204302/2019

5 - Contaminação de escola no Paraná

6 - Tabelas do Censo Agro 2006

https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/7censo.pdf

7 - Estatísticas do Censo Agro 2017

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html?edicao=25757&t=resultados

Continua após a publicidade

8 - Nota Técnica sobre os resultados da Pesquisa Embrapa/Sindag

https://sindag.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Contribuicoes-para-requisitos-em-operacoes-aeroagricolas-2019-assinada.pdf

*Gabriel Colle, diretor-executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag)