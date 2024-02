Sua experiência o levou a produzir uma tese instigante: “Compromisso constitucional com a pacificação: provenção de litígios e tratamento adequado de conflitos empresariais”. Trabalho científico impactante, aprovado com louvor no Programa de Pós-graduação da UNINOVE, por uma banca altamente qualificada. Compuseram-na o Desembargador Newton de Lucca, a juíza Renata Mota Maciel, a pesquisadora Maria Tereza Sadek e o Professor e Magistrado José Maurício Conti, além deste orientador, que muito aprendeu durante a orientação.

As décadas de profícua atuação no Judiciário credenciam Roberto Portugal Bacellar a uma singular compreensão da cultura do litígio, contraposta à cultura da paz. Este ideal resulta do compromisso constitucional com a pacificação, formalmente explícito, porém negligenciado pela cultura da litigância.

A originalidade da tese está no conceito de “provenção”, assim mesmo, com “o” e não na forma tradicional “prevenção”. É uma opção de Roberto, que a escolheu “como conceito operacional por composição”, a indicar, com precisão maior, a derivação ampliativa do que está contido na ideia de prevenção. É algo maior do que prevenção – que apenas contém eventos – e menos que precaução – que procura evitar eventos. “Para uma compreensão mais direta, dir-se-á uma espécie de prevenção-pró, capaz de identificar e remover passo a passo os obstáculos e as múltiplas causas, ainda que o processo seja dinâmico, que esses problemas e que essas causas se modifiquem e se distanciem no tempo”.

A provenção é tomada “em três perspectivas: a) como instrumento de evitação de litígios e tratamento adequado de conflitos; b) no gerenciamento consensual do processo pelo juiz e pelas partes; c) como sistema de transformação da cultura (transição da cultura do litígio para a cultura da pacificação). Foi neologismo criado por John Burton, na obra “The Conflict Series”, de 1990.