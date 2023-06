Barbarismo, seletividade e selvageria estatal

Foto: Reprodução

A belíssima e ilustrativa reportagem do jornalista José Maria Tomazela[1] mostra a existência de um poder punitivo formal completamente seletivo e absolutamente descontrolado.

1.2. O resumo do resumo -- e o uso da redundância aqui é proposital -- de todo o Direito Internacional dos Direitos Humanos é o de que pessoa é todo ser humano e, como tal, tem de ser tratada com o respeito devido inerente à sua dignidade.[2]

1.3. Dignidade da pessoa humana que representa -- considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) -- significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo[3].

1.4. Dignidade da pessoa humana que, juntamente com a cidadania, constitui fundamento do Estado Democrático de Direito.

1.5. Estado Democrático de Direito como postulado essencial e continente[4] de todo o sistema do ordenamento jurídico brasileiro.

O poder punitivo formal exercido pelas agências executivas tem de ser imediatamente limitado; limitado e contido; contido, regulado, fiscalizado e, sobretudo, controlado, racionalmente; controlado racionalmente pelo Direito Penal[5].

2.1. Direito Penal indissociável -- irmão siamês -- do Direito Internacional dos Direitos Humanos[6], da Criminologia[7], da Sociologia[8], da Psicologia, da Antropologia, da Psiquiatria[9].

Importa destacar, por inteiramente essencial, no ponto -- notadamente no campo jus-humanista--, que somente o Estado[10] viola Direitos Humanos[11]; a pessoa natural comete crimes[12].

O descontrole irracional do poder punitivo formal gera genocídio[13].

O descontrole irracional do poder punitivo formal gera tortura.

O descontrole irracional do poder punitivo formal gera crueldade.

O descontrole irracional do poder punitivo formal gera tratamento desumano.

7.1. Tratamento desumano e extremamente seletivo.

O descontrole irracional do poder punitivo formal gera tratamento degradante.

Tal e como revela a reportagem a que se refere o item 1 deste artigo.

É bom lembrar que a Republica Federativa do Brasil poderá vir a ser responsabilizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos[14].

No caso concreto, ora analisado juridicamente -- de que tratam a imagem e a filmagem, respectivamente, da reportagem do jornalista José Maria Tomazela --, os agentes estatais, ao 'amarrarem um homem com cordas', e, ao 'carregá-lo com mãos e pés amarrados' -- como se fosse, decerto, um saco de lixo!! --, cometeram, em tese, hipotética e aparentemente, em possível concurso formal[15], ou seja, no mesmo contexto, por meio de conduta[16] única[17], isto é, mediante uma só ação ou omissão -- mediante uma só ação ou omissão altissimamente seletiva e inteiramente discriminatória --, os crimes de tortura, racismo, abuso de autoridade, constrangimento ilegal, lesão corporal.

A Constituição federal determina que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante -- art. 5º, caput, III.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos[18] -- elaborada por Anna Eleanor Roosevelt e René Cassagne -- diz, no seu art. 5º, que ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992, estabelece que ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos [Pacto de São José da Costa Rica], promulgada pelo Decreto 678/1992, determina que, no seu art. 5:

Direito à Integridade Pessoal

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. TODA PESSOA PRIVADA DA LIBERDADE DEVE SER TRATADA COM O RESPEITO DEVIDO À DIGNIDADE INERENTE AO SER HUMANO.[19]

No último artigo publicado neste espaço[20], demonstrei o seguinte: Existe o SER, ou seja, o mundo da vida, real, concreto, a vida vivida, o ôntico.

E há também o DEVER SER, ou seja, a norma -- ou a promessa de algo que tem de ser realizado, materializado[21].

O problema -- talvez o principal problema da Filosofia do Direito, desde HansKelsen, por exemplo, dentre outros--, é como 'transformar' o ser em dever ser.

É bom [re]lembrar queo conteúdo da norma tem de ser realizado no mundo da vida.

Mais adiante, assentei:

Nesse sentido -- e talvez por isso mesmo --, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário, editou a Recomendação 123/2022, com a seguinte ementa:

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.[22]

Os fatos narrados precisam ser investigados verticalmente, com absoluto rigor técnico e imparcialidade total.

1. Rigor técnico balizado pelas normas, inexoráveis, oriundas do Direito Internacional dos Direitos Humanos:

Paga-se um preço por se viver em uma democracia e ele não é exorbitante, mas módico, encontrando-se ao alcance de todos os homens de boa vontade. Implica apenas o respeito irrestrito ao arcabouço normativo.[23]

A responsabilidade criminal dos agentes estatais tem de ser apurada.

Com cabal e incondicional respeito -- no exato oposto, por certo, do que ocorreu, na hipótese -- aos direitos constitucionais dos agentes estatais envolvidos na barbárie:

O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

-- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido -- e assim deve ser visto -- como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu -- que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória --, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.[24]

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' - Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul

