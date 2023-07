Barbatanas de tubarão, cocaína no suco, ‘pega pra capar’ no voo de Roma: madrugadas da PF em Cumbica

Ibama confisca 160 quilos de barbatana de tubarão no Aeroporto de Guarulhos Foto: Ibama

As duas últimas madrugadas dos agentes da Polícia Federal que atuam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram bem agitadas: eles apreenderam um quilo de cocaína dentro de embalagens de suco e em meio a pó de café; confiscaram, em parceria com o Ibama, mais de 160 quilos de barbatanas de tubarão; e apartaram uma briga dentro de um avião procedente de Roma.

A primeira ocorrência contou com apoio da equipe K9 da Polícia Militar. Cães de faro indicaram a mala de uma brasileira de 22 anos durante fiscalização nos balcões de check-in. Ela pretendia embarcar para a França, na madrugada de quarta, 19, em voo com escala em Lisboa, mas foi presa em flagrante após peritos identificarem mais de um quilo de cocaína dentro de embalagens de suco e pó de café.

PF apreende cocaína em embalagens de suco e em meio a pó de café

Depois, a mesma equipe de policiais conduziu para a Delegacia da PF em Cumbica um cidadão chinês, que mora do Brasil, e pretendia levar para Hong Kong, sem autorização legal, mais de 160 quilos de barbatanas de tubarão - produto sujeito ao controle do Ibama e muito usado nas sopas chinesas. O homem disse que as barbatanas eram ‘para consumo próprio e para distribuir para amigos’.

A PF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos multou o investigado com base na Lei de Crimes Ambientais. Inicialmente, a sanção imposta foi de R$ 9.180,00. As barbatanas foram confiscadas pelo Ibama, que vai submetê-las a uma análise de DNA. A partir dos resultados, os agentes vão identificar as espécies de tubarões e assim o suspeito pode receber outras multas.

Já na madrugada desta quinta, 20, a Polícia Federal foi acionada por causa de uma suposta agressão sofrida por uma passageira, ainda dentro do avião que havia chegado da Itália.

Tanto a vítima como a suposta autora da agressão, ambas brasileiras, foram conduzidas à delegacia onde foi lavrado um termo de ocorrência por lesão corporal leve.

A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito.