Barroso diz que é ‘simplesmente inviável’ levar todas decisões monocráticas ao Pleno

O ministro Luís Roberto Barroso Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, rebateu nesta terça-feira, 19, críticas às decisões monocráticas na Corte máxima afirmando que seria ‘simplesmente inviável’ e ‘materialmente impossível’ que todos os despachos dados individualmente pelos ministros fossem submetidos ao crivo do colegiado.

Segundo Barroso, as decisões monocráticas são um imperativo da realidade do tribunal, considerando o volume de processos em tramitação na Corte. O ministro ressaltou que tal realidade só poderia ser diferente se se reduzisse dramaticamente as competências do STF.

De outro lado, o presidente do Supremo ressaltou como medidas cautelares que versam sobre normas ou decisões dos outros Poderes, por regra, devem ser imediatamente submetidas ao plenário da Corte - seja o virtual ou o físico.

Do mesmo modo, o colegiado dá a palavra final sobre o que é ‘institucionalmente relevante’, frisou ainda Barroso.

As ponderações se deram na sessão plenária desta terça-feira, 19, durante o encerramento do ano judiciário. Agora, a Corte máxima entra em recesso judiciário, só retornando em fevereiro, quando os trabalhos de 2024 serão iniciados.

As decisões monocráticas são um dos pivôs de tensão entre o Supremo e o Congresso Nacional. A Proposta de Emenda à Constituição que limita os poderes de ministros do Supremo, aprovada pelo Senado, estabelece que os magistrados ficarão impedidos de suspender por meio de decisões individuais a vigência de leis aprovadas pelo Legislativo.