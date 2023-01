Após Barroso ser hostilizado em aeroporto nos EUA, Flávio Dino põe PF 'à disposição' para investigar ataques aos ministros do STF

Flávio Dino, governador do Maranhão.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta terça-feira, 3, que a Polícia Federal (PF) está preparada para investigar ataques e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Dino anunciou que pretende enviar um ofício para a presidente do STF, Rosa Weber, "frisando" que a corporação "está à disposição" caso seja acionada.

"Vou enviar ofício à Presidente do STF frisando que a Polícia Federal está à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças a ministros daquele Tribunal e de outros. São extremistas antidemocráticos, que perseguem magistrados nas ruas, aeroportos, restaurantes", escreveu nas redes sociais.

Em seu discurso de posse, o novo ministro da Justiça já havia indicado uma mudança de tom em relação ao STF. O tribunal se tornou um dos alvos preferenciais do bolsonarismo durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

"Ficaram no passado as palavras acintosas, agressões e tentativas de intimidação do Poder Judiciário, substituídas por harmonia e diálogo", disse Dino na tarde de ontem.

O gesto acontece após o ministro Luís Roberto Barroso ser hostilizado por brasileiros no aeroporto de Miami. O ministro foi vaiado e chamado de "ladrão". Ele já havia sido alvo de ataques quando viajou aos Estados Unidos para participar de um evento organizado pelo ex-governador de São Paulo, João Doria, em novembro. Na ocasião, Barroso reagiu a um bolsonarista que o seguia e filmava enquanto contestava o resultado da eleição e a segurança das urnas eletrônicas. "Perdeu, mané. Não amola", respondeu.