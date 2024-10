‘Adorava namorar’, diz Barroso a grupo de estudantes no ‘Papo Supremo’

Barroso foi o primeiro a participar de uma iniciativa que pretende colocar os onze integrantes da Corte frente a frente com estudantes do ensino médio do Sesi, o Papo Supremo Foto: KARIM KAHN

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, interagiu na manhã desta quarta, 23, na sede da Federação das Indústrias de São Paulo com uma plateia que foge à sua rotina, formada essencialmente por estudantes do ensino médio e não por empresários ou advogados, o público habitual do ministro. Barroso foi a estrela do ‘Papo Supremo’, nome dado ao evento.

PUBLICIDADE Atento a esse detalhe, Barroso abriu mão da pose formal que marca suas manifestações na Corte ou em eventos do mundo forense e aos jovens ofereceu momentos de descontração e leveza. Para tanto, exibiu seu perfil professoral - ele é docente há 40 anos -,e se permitiu a um compartilhamento de angústias e sonhos que carrega ainda hoje. Até contou aos adolescentes alguns ‘segredos’. O ministro resgatou aspirações e atividades enquanto crescia no Rio - então, jogava na escolinha do Flamengo, mas não seguiu carreira de boleiro por ‘falta de talento’, para frustração de uns, alívio de outros. Também recordou dos tempos em que foi vice-campeão brasileiro de vôlei, jogando inclusive com o técnico multicampeão Bernardinho. E relatou um devaneio que o prendia, o de ser compositor, período de sua vida em que participou de festivais de música. ‘Adorava namorar’, disse. Entre desejos e a necessidade de se preparar para o vestibular abandonou o vôlei. “Cantar eu canto até hoje, mas eu geralmente canto para quem eu posso reprovar ou exonerar, então é sempre um sucesso”, arrematou.

O ministro foi o primeiro a participar de uma iniciativa que pretende colocar os onze integrantes da Corte frente a frente com estudantes do ensino médio do Sesi. O conjunto de encontros é batizado “Papo Supremo”.

Na edição desta quarta, 23, a primeira, foi a vez de Barroso conversar com cerca de 120 alunos da unidade Sesi de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A rapaziada ‘entrevistou’ o ministro e a ele dirigiu uma pergunta: “Como o Supremo Tribunal Federal pode ser o indutor de ações afirmativas no combate às desigualdades através de políticas públicas na educação básica?”

Barroso apontou a necessidade de consolidar a ideia de igualdade de gênero e deu ênfase ao que chamou de ‘dever de justiça’ para a reparação de injustiças históricas da escravização, que o ministro classifica de ‘uma dívida histórica institucional’.

Ele também defendeu a importância de promover em maior extensão a integração das pessoas, superando o capacitismo e preconceitos em razão da orientação sexual.

Em outro sentido, as divagações pessoais de Barroso serviram como uma lição. O ministro dividiu com sua platéia alguns conselhos de vida. “Nenhuma vida completa é feita só de vitória. A gente precisa conhecer a si próprio para saber o que a gente gosta e o que faz a gente feliz. O segredo do sucesso está no treinamento, na prática de fazer as coisas bem feitas.”

O ministro Luís Roberto Barroso chegou a agradecer o presidente da Fiesp pelo "apoio em um momento difícil", em referência ao ato de 11 de agosto de 2022, marcado pela defesa da democracia Foto: KARIM KAHN

Luís Roberto Barroso passou alguns valores à turma que o ouvia com atenção. “Sejam boas pessoas, fujam de intrigas, mentiras, pequenas maldades. Uma fofoquinha inocente aqui não tem problema. Mas a intenção de fazer mal a alguém é altamente destrutiva.”

Recomendou idealismo e integridade, ‘no espaço privado não passar os outros para trás e no espaço público não desviar dinheiro’.

“Parecem regras muito simples mas são altamente revolucionárias. No Brasil nem se fala. A integridade é altamente libertadora”, declarou.

Barroso reiterou algumas máximas, ainda que resumidamente, retomando sua preocupação com a preservação da democracia. “Tenham desprezo pelas ditaduras e paciência com a democracia.”

Nesse ponto, ele acenou à Fiesp, que o acolheu nesta quarta, 23, e enalteceu a entidade que reúne os gigantes da indústria paulista pelo “apoio em um momento difícil” - uma referência ao ato de 11 de agosto de 2022, marcado pela defesa da democracia e do Tribunal Superior Eleitoral, que à época era alvo de hostilidades do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

Indicou aos estudantes que olhem para o Brasil 'não como uma fotografia, mas como um filme'. "O Brasil só começou verdadeiramente em 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, no contexto de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, sem nenhum desmerecimento à resistência indígena ou a resistência dos escravizados não havia um projeto de País. Porque não havia comércio exterior, era proibida a existência de manufaturas, era proibida a construção de estradas, não havia moeda suficiente, as trocas eram feitas por escambo, um terço da população era escravizado e 98% da população era analfabeta. 200 anos atrás", ponderou. "Quanto às instituições, não somos herdeiros da tradição anglo-saxã que desde 1215 tinha uma carta de direitos e liberdade. Somos herdeiros da tradição lusitana, o último país da Europa a acabar com a inquisição, o último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, o último país da Europa a acabar com o absolutismo", seguiu. "Com aquela infraestrutura e essa superestrutura, em um pouco mais de 200 anos o Brasil se tornou a quarta maior democracia do mundo e a oitava maior economia do mundo", relatou. "E ainda tivemos alguns tropeços porque a nossa tendência é sermos a quinta maior economia. Portanto, ao contrário do que às vezes possa parecer, nós temos uma história de sucesso no Brasil. É um país que deu certo. Ainda não floresceu na sua plenitude. Nós temos andado na direção certa, ainda que não na velocidade desejada. Porque a história não é linear, é feita de idas e vindas. No balanço geral estamos num bom caminho, mas aquém de onde queremos chegar", completou.