Barroso pede a Lula, Pacheco e Lira que informem sobre cotas no ensino superior

Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu dez dias para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira prestem informações sobre o pedido para manutenção das cotas para ingresso pessoas pretas, pardas e indígenas, com deficiência ou estudantes da rede pública no ensino superior.

A decisão foi assinada nesta sexta-feira, 4, no bojo de ação movida pelo Partido Verde. Depois de o prazo para manifestações do Executivo e do Legislativo terminar, o procurador-geral da República terá cinco dias para se pronunciar.

Considerando a ‘inequívoca relevância e o especial significado para a ordem social e a segurança jurídica’ do tema sob análise, Barroso aplicou o rito abreviado ao caso. Assim, o tema será debatido diretamente pelo Plenário do Supremo ‘de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão’

Na ação, o PV questiona artigo da Lei de Cotas que estabelece que, dez anos depois do início de sua vigência, a política seja revista. Considerando que a norma foi publicada em 2012, o prazo terminou em agosto de 2022.

A legenda argumentou ao Supremo que a lei tem uma brecha: deixou que prever que a política pública deve ser mantida até o Congresso Nacional debater novamente o tema. O PV aponta que tal cenário implica em ‘grave e irremediável insegurança jurídica’ para a população brasileira, além de ' uma situação de evidente vulnerabilidade e retrocesso em matéria social’.

Além de pedir que Estados e municípios sigam a lei de Cotas até um novo pronunciamento por parte do Congresso Nacional, o PV requer que o Supremo fixe um prazo para que os parlamentares discutam o tema. Eles teriam até um ano para reavaliar a política afirmativa.