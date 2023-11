Barroso dá 60 dias para governo Lula apresentar plano de expulsão de invasores de terras indígenas

Barroso é relator de ação que pede proteção a territórios indígenas. Foto: Carlos Alves Moura/STF

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 60 dias para o governo federal apresentar um novo plano para expulsar invasores de terras indígenas.

A decisão tem efeito sobre sete comunidades, onde a situação seria mais crítica – Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Araribóia, Mundurucu e Trincheira Bacajá.

A situação se arrasta desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Barroso disse em decisão nesta quinta-feira, 9, que a demora para remover os invasores é “excessiva”.

“Passados mais de dois anos desde a sua apresentação, o governo federal segue na tentativa de realizar a desintrusão de todas as terras indicadas, com pouca transparência sobre as medidas efetivamente adotadas, os critérios para avaliar o avanço da desintrusão, as metas específicas a serem atingidas e o cronograma para finalizar o processo”, diz um trecho da decisão.

O plano deve ser criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria-Geral da Presidência. Barroso determina que, se não houver recursos, o governo deve avaliar a abertura de crédito extraordinário para concluir o programa em até 12 meses.

O plano deve apresentar: