Barroso também nega pedido de liberdade de Anderson Torres

Ex-ministro da Justiça Anderson Torres está preso há mais de 100 dias. Foto: Carolina Antunes/PR

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta sexta-feira, 28, o pedido de liberdade do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Documento Leia toda a decisão

A defesa entrou com habeas corpus depois que o ministro Alexandre de Moraes negou revogar a prisão preventiva em duas ocasiões. Torres está preso há mais de 100 dias na investigação sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Barroso fundamentou a decisão em questões processuais e não chegou a analisar o mérito dos argumentos da defesa.

Ele afirmou que a jurisprudência do STF não autoriza habeas corpus contra decisões individuais de outros ministros.

"Não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita", escreveu Barroso.

O ex-ministro mudou de advogados e deu uma virada na estratégia de defesa. Eles pediram um laudo psiquiátrico e têm exposto que Anderson Torres está cada vez mais deprimido na prisão. Outro argumento é que a prisão preventiva não deveria se alongar indefinidamente e poderia ser substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira.

Senhas

A defesa tem repetido que quer adotar uma postura colaborativa e de deferência ao Judiciário. Um problema com as senhas do ex-ministro, no entanto, causou mal estar com os investigadores. Ao se entregar para ser preso, Anderson Torres alegou que esqueceu o celular nos Estados Unidos, onde passava férias. Ele compartilhou com a Polícia Federal (PF) as senhas para acesso dos dados armazenados na nuvem. Essas senhas não funcionaram, o que segundo a PF impediu a extração de informações.

O ministro Alexandre de Moraes intimou a defesa para explicar por que entregou senhas inválidas. Os advogados já responderam. Eles alegam que não tentaram confirmar as senhas para 'preservar a cadeia de custódia'.

"À vista das informações prestadas pela psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que dão conta da gravidade do quadro psíquico do requerente, e dos medicamentos que lhe foram (e estão sendo) ministrados, é possível que as senhas tenham sido fornecidas equivocadamente, dado o seu grau de comprometimento cognitivo", afirmaram em ofício enviado nesta tarde ao STF.

A defesa sugere ainda que, para afastar qualquer 'especulação', o tribunal requisite todos os dados diretamente aos provedores.

Transferência

Moraes também pediu que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informe, em 48 horas, se o batalhão da Polícia Militar onde Anderson Torres está preso tem as condições necessárias para garantir a saúde do ex-ministro ou se considera 'conveniente' transferi-lo para um hospital penitenciário.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE ANDERSON TORRES

"Nossa confiança na Justiça é inabalável e nosso respeito ao Supremo Tribunal Federal é incondicional.

Apesar da urgência que a situação reclama, respeitamos a decisão do ministro Barroso.

Diante da piora significativa do quadro clínico do Sr. Anderson Torres e severas crises ocorridas na semana, a defesa ingressará com recurso no prazo legal.

Todas as manifestações serão realizadas nos autos do processo.

Destacamos mais uma vez o espírito cooperativo da defesa e a certeza de que o maior interessado na apuração célere dos fatos é o Sr. Anderson Torres."

Eumar Novacki