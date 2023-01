Bases constitucionais do combate à corrupção no Brasil (VI)

Fernando Menezes de Almeida. FOTO: INAC/DIVULGAÇÃO

Na sequência dos cinco artigos que publiquei neste espaço, apresento agora uma sequência de ideias, mantendo a prática de, para facilitar ao leitor, retomar a ligação com o que havia dito anteriormente.

Os argumentos anteriores centravam-se no ponto de que o sistema de controle sobre a Administração ganhou ênfase especial sob a vigência da Constituição de 1988.

Nos últimos artigos, após comentários sobre os órgãos de controle jurisdicional, comecei a tratar de perspectivas de aprimoramento institucional do controle exercido pelos Tribunais de Contas. Repassando breves noções históricas sobre os modelos de unicidade ou de dualidade de jurisdição, destaquei que, com a Proclamação da República, o Brasil adotou a unicidade de jurisdição.

Nesse modelo, os Tribunais de Contas estruturados pelo regime republicano brasileiro não possuem jurisdição no sentido próprio do termo, estando suas decisões passíveis de um controle jurisdicional de legalidade.

Friso aqui que no modelo atual o Poder Judiciário tem a palavra final sobre a "legalidade" para contrastar com o controle político de "mérito" das decisões administrativas.

Entretanto, cada vez mais perdem a nitidez as fronteiras entre legalidade e mérito, na medida em que o Poder Judiciário vê-se legitimado a fazer o controle de "legalidade" tendo por parâmetros normas constitucionais de alcance principiológico, naturalmente vagas e imprecisas em seu comando, tais como "moralidade", "eficiência", ou mesmo tendo por parâmetros normas constitucionais que preveem direitos fundamentais, de alcance igualmente principiológico.

Ora, como dizer que o controle feito pelo Poder Judiciário limita-se à legalidade, não podendo adentrar o mérito administrativo, quando está ele constitucionalmente legitimado a discutir se uma decisão administrativa é eficiente, ou moral, ou se adequadamente otimiza a realização dos direitos fundamentais?

Não estou aqui questionando a adequada evolução que o sistema constitucional brasileiro tem vivido, no sentido dessa ampliação dos controles sobre a administração pública - e sobre a ação estatal em geral.

Mas o que quero sugerir, para um reflexão prospectiva, é que essa evolução parece naturalmente conduzir para a implantação de um sistema de dualidade de jurisdição no Brasil, na medida em que a jurisdição administrativa - conforme modelos bem experimentados e bem sucedidos em importantes países que se caracterizam como estados de direito zelosos dos direitos fundamentais e da separação de poderes - mostra-se mais propícia para um controle que legitimamente mescla a defesa da legalidade com a sensibilidade para a decisão técnica e política sobre as políticas públicas em geral.

E os Tribunais de Contas são - por seu papel constitucional e por sua experiência crescentemente acumulada na vigência da Constituição de 1988 - o principal vetor dessa possível evolução para um sistema de controle que comporte a jurisdição administrativa.

Creio que um sistema assim, correspondendo ao resultado do natural caminho evolutivo que as instituições constitucionalmente estabelecidas para o Brasil vêm trilhando, possa acrescentar significativo ganho de qualidade para o controle da legalidade e dos valores inerentes à moralidade e à probidade administrativas.

Por certo, os Tribunais de Contas precisariam passar por algumas importantes alterações na sua dinâmica institucional para bem desempenhar essa hipotética missão, notadamente no que diz respeito ao modo de investidura de seus Ministros ou Conselheiros, bem como no tocante à estruturação das carreiras de estado de auditores e procuradores de contas.

De todo modo, um caminho como esse parece-me promissor.

*Fernando Menezes de Almeida, professor titular da Faculdade de Direito da USP

