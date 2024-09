Após a aquisição das licenças e análises criteriosas a serem conduzidas pela equipe da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, as empresas estarão autorizadas a operar legalmente no país, atendendo naturalmente à regulação que ainda está em fase de implementação.

Entretanto, o destaque não está no valor a ser arrecadado com as licenças, mas sim na capacidade de arrecadação dessas empresas, fruto do grande volume de apostas feitas pelos brasileiros. Segundo relatório publicado pelo Itaú BBA, estima-se que as principais empresas em operação arrecadam entre R$ 8 e R$ 20 bilhões ao ano. Outro dado relevante divulgado é que, no ano de 2023, os brasileiros apostaram aproximadamente R$ 68,2 bilhões e perderam, devido a vitórias e derrotas, o valor aproximado de R$ 23,9 bilhões, que podemos classificar como margem operacional consolidada das empresas. Naturalmente, o governo também tem grande interesse e monitora com atenção o volume de operações, uma vez que as projeções indicam uma arrecadação de R$ 18 bilhões para o exercício a findar-se em 2024.

Lembrando que a arrecadação total de apostas é tributada em 18%, enquanto os apostadores vencedores de prêmios acima de R$ 2.112,00 são tributados em 30%. Ou seja, entre ganhos e perdas, o governo nunca perde.