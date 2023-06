‘Bolsonaro já é inelegível na Austrália’: veja memes do julgamento do ex-presidente

Memes sobre o julgamento do ex-presidente inundaram as redes nesta quinta Foto: Redes sociais/Reprodução

Nas redes sociais, o tema do dia é o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Termos associados à discussão no Tribunal Superior Eleitoral ficaram entre os assuntos mais discutidos no Twitter. Críticos do ex-presidente fazem ferver a plataforma com memes sob a hashtag #Bolsonaroinelegível.

Anedotas sobre a decisão que pode alijar Bolsonaro da corrida eleitoral até 2030 incluem referências ao fuso horário da Oceania: ‘Bolsonaro já inelegível na Austrália’. O julgamento deve ser concluído nesta sexta-feira, 30, com os votos da ministra Cármen Lúcia e dos ministros Kassio Nunes Marques e Alexndre de Moraes. O placar está em 3 a 1 por Bolsonaro inelegível.

Alexandre, presidente do TSE, naturalmente, prenomina em grande parte dos memes. Ele é o último a votar nesta sexta. “Sextou será diferente”.

Ainda há referências à ex-presidente Dilma Roussef (2010-2016), alvo de impeachment na Câmara por supostas pedaladas fiscais. Na Justiça, ela foi absolvida. “Querido diário, o mundo não gira, capota”.

As redes também recorrem a imagens da ex-deputada Joice Hasselman e do filme ‘Tudo Em Todo O Lugar ao Mesmo Tempo’, vencedor do Oscar.

