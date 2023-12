Botafogo pede à Justiça homologação de recuperação e prevê pagar R$ 404 mi com deságio de até 90%

Escudo do Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo FR

O Botafogo de Futebol e Regatas pediu à 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 20, que homologue seu Plano de Recuperação extrajudicial, com a previsão de pagamento de R$ 404,92 milhões a 340 credores, entre eles a empreiteira Novonor (antiga Odebrecht), a mineradora Vale, a companhia aérea TAM e até o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal.

Botafogo Football Club Foto: Reprodução/processo

De acordo com documentos apresentados à Justiça, alguns credores já aceitaram os termos do acordo. Os créditos que essas empresas possuem com o time de General Severiano totalizam R$ 141,48 milhões, o que corresponde a 34,93% das dívidas previstas no Plano de Recuperação Judicial.

O Botafogo precisa que, em até 90 dias após o pedido de homologação da recuperação judicial, o número de credores que aceitem os termos de pagamento propostos represente mais da metade da dívida total – mais de R$ 202,5 milhões.

A proposta diz respeito aos credores quirografários, que não possuem seus créditos pautados em qualquer garantia.

O time da Estrela Solitária prevê três modalidades de pagamento: 1) pagamento a longo prazo, em até 156 parcelas mensais após um deságio (desconto) de 40%; 2) curto prazo, com pagamento à vista após deságio de 90%; e 3) ‘valor fixo’, com pagamento de parcela única para dívidas de até R$ 20 mil.

Continua após a publicidade

Club de Regatas Botafogo nasceu em 1º de julho de 1894, na praia de Botafogo Foto: Reprodução/processo

As dívidas do Botafogo vão de valores de R$ 45 até R$ 100 milhões. Entre os credores do Alvinegro estão o Tombense (R$ 871,8 mil), São Paulo (R$ 6,85 milhões) e Mirassol (R$ 460, 2 mil), além do humorista Marcelo Adnet (R$ 56.907,38).

Escudo do Botafogo Foto: Reprodução/processo

À Justiça o Botafogo narrou toda sua história - desde a fundação em 1894 e com menção aos títulos do clube - argumentando que hoje é ‘visto como peça fundamental na engrenagem do futebol brasileiro e do setor de eventos’ do Rio e do Brasil. Em seguida, são listadas as ‘dívidas históricas com credores trabalhistas, cíveis e fiscais’.

VEJA QUEM SÃO OS MAIORES CREDORES DO BOTAFOGO

1) Vale: crédito de R$ 433.324.803,71, correspondente a 2,11% do valor total devido pelo clube do Rio.

2) Telefônica (sucessora da Vivo): crédito de R$ 22.975.210,67, correspondente a 5,67% do valor total devido.

Continua após a publicidade

3) Novonor: crédito de R$ 100 milhões, correspondente a 24,69% do valor total devido. A empreiteira concordou em receber o crédito na modalidade curto prazo, com deságio de 90%.

4) TAM Aviacao Executiva e Táxi Aéreo S/A e TAM Táxi Aéreo e Sociedade Esportiva Matonense – R$ 22.975.210,68, correspondente a 5,66% do valor total.

5) Ministério Público Federal; crédito de R$ 1.021.210,58, correspondente a 0,25%.

6) Ministério Público do Estado do Rio: crédito de R$ 1.248.718,05, correspondente a 0,30% do valor global.

7) L.A. Sports Assessoria Esportiva Ltda: R$ 14,5 milhões, correspondentes a 3,58% do valor - a empresa concordou em receber a longo prazo, com deságio de 40%.

8) Dass Sul Calçados e Artigos Esportivos Ltda e Dass Norte Calçados e Artigos Esportivos Ltda: R$ 29.006.170,94, correspondentes a 7,16%.

O advogado Gabriel de Britto Silva, especializado em direito empresarial, avalia que a Justiça fluminense deve analisar com ‘muita prudência’ a proposta do Botafogo, considerando as modalidades de pagamento citadas.

Continua após a publicidade

“O princípio da preservação da empresa deve ser observado, no sentido de que a atividade produtiva geradora de riqueza e de empregos se mantenha, mas nunca em detrimento de percentuais de deságio e com prazos de pagamento tão excessivamente onerosos para os credores”, ele analisa.

“Pagar apenas 10% do que se deve e com isso ter ampla, geral e irrestrita quitação, a princípio, viola a razoabilidade e os mais basilares princípios de plausibilidade e bom senso”, pondera o advogado.

COM A PALAVRA, O BOTAFOGO

A reportagem entrou em contato com o clube. O espaço está aberto para manifestações.