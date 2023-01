Bradesco, Santander e Itaú traçam estratégia jurídica para tentar responsabilizar acionistas da Americanas

Americanas anunciou rombo bilionário e entrou em processo de recuperação judicial.

Em movimento semelhante, Bradesco e Santander pediram uma auditoria para verificar se houve fraude nas Americanas.

Os bancos entraram com requerimentos de auditoria forense na Justiça de São Paulo. O pedido é para que o juiz escolha auditores externos e independentes para analisar as contas da varejista. O requerimento ainda não foi analisado.

Se ficar provado que houve fraude, os bancos podem solicitar a desconsideração da personalidade jurídica da Americanas, o que na prática abriria caminho para tentar responsabilizar e chegar aos bens dos principais acionistas da rede. A informação foi divulgada pelo Valor Econômico e confirmada pelo Estadão.

Os bancos chegaram a sugerir que, se o pedido for aprovado, uma das primeiras medidas da auditoria seja o interrogatório dos acionistas Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Em nota divulgada no domingo, 22, eles disseram que jamais tiveram conhecimento de 'quaisquer manobras ou dissimulações contábeis na companhia'. "Assim como todos os demais acionistas, credores, clientes e empregados da companhia, acreditávamos firmemente que tudo estava absolutamente correto", diz o texto (leia a íntegra no final da matéria).

Em outra frente, o Itaú Unibanco entrou com uma ação de produção antecipada de provas na Justiça de São Paulo. O objetivo é garantir, cautelarmente, a preservação de documentos da Americanas para analisar a exata extensão do rombo nas contas da empresa. A estratégia é semelhante: tentar provar que houve 'má-governança' dos sócios da varejista, o que daria margem para uma eventual responsabilização dos acionistas mais importantes.

Os pedidos iniciais do Itaú foram a tomada dos depoimentos dos executivos e uma perícia na contabilidade da empresa. O juiz da 2.ª Vara Empresarial deu cinco dias para a Americanas enviar documentos antes de tomar uma decisão sobre o mérito do processo.

Há ainda uma investigação preliminar em curso no Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) para apurar se as ações da Americanas foram negociadas por pessoas com informações privilegiadas sobre o rombo bilionário da empresa.

COM A PALAVRA, OS ACIONISTAS DE REFERÊNCIA DA AMERICANAS

No dia 11 de janeiro de 2023, por meio de "fato relevante", a Americanas S.A. tornou pública a existência de significativas inconsistências em sua contabilidade. Desde então, sempre com transparência e imediatismo, vários esforços vêm sendo feitos para o correto tratamento dos desafios que hoje se colocam à empresa.

Usamos dessa mesma clareza para esclarecer de modo categórico e a bem da verdade que:

1) Jamais tivemos conhecimento e nunca admitiríamos quaisquer manobras ou dissimulações contábeis na companhia. Nossa atuação sempre foi pautada, ao longo de décadas, por rigor ético e legal. Isso foi determinante para a posição que alcançamos em toda uma vida dedicada ao empreendedorismo, gerando empregos, construindo negócios e contribuindo para o desenvolvimento do país.

2) A Americanas é uma empresa centenária e nos últimos 20 anos foi administrada por executivos considerados qualificados e de reputação ilibada.

3) Contávamos com uma das maiores e mais conceituadas empresas de auditoria independente do mundo, a PwC. Ela, por sua vez, fez uso regular de cartas de circularização, utilizadas para confirmar as informações contábeis da Americanas com fontes externas, incluindo os bancos que mantinham operações com a empresa. Nem essas instituições financeiras nem a PwC jamais denunciaram qualquer irregularidade.

4) Portanto, assim como todos os demais acionistas, credores, clientes e empregados da companhia, acreditávamos firmemente que tudo estava absolutamente correto.

5) O comitê independente da companhia terá todas as condições de apurar os fatos que redundaram nas inconsistências contábeis, bem como de avaliar a eventual quebra de simetria no diálogo entre os auditores e as instituições financeiras.

6) Manifestamos mais uma vez nosso compromisso de integral transparência e de total colaboração em tudo que estiver ao nosso alcance para esclarecer todos os fatos e suas circunstâncias.

7) Lamentamos profundamente as perdas sofridas pelos investidores e credores, lembrando que, como acionistas, fomos alcançados por prejuízos.

8) Reafirmamos o nosso empenho em trabalhar pela recuperação da empresa, com a maior brevidade possível, focados em garantir um futuro promissor para a empresa, seus milhares de empregados, parceiros e investidores e em chegar a um bom entendimento com os credores.

Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira