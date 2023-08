Brecha perigosa na reforma tributária autoriza Estados a criarem mais uma contribuição

Raphael Caropreso e Bruno Habib N. Barbosa. Fotos: Divulgação

Quando da votação da PEC da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados, foi inserida uma jabuticaba de última hora, via emenda aglutinativa, autorizando Estados e o Distrito Federal a criarem um tributo, completamente diferente da proposta inicial de instituir um IVA dual (IBS e CBS) e imposto seletivo, em substituição ao PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS.

Em suma, o artigo 20 do substitutivo final aprovado pela Câmara autoriza a criação de uma contribuição sobre produtos primários e semielaborados (relevante, sobretudo, para os setores do agronegócio, mineração e petróleo), que sejam produzidos nos respectivos territórios, em substituição a fundos estaduais vigentes em 30 de abril de 2023.

Segundo o texto, os Estados poderão cobrar essa contribuição adicional sobre os setores por mais 20 anos, devendo a arrecadação desse tributo ser destinada a investimentos em obras de infraestrutura e habitação, em substituição às contribuições aos fundos estaduais que em alguns casos eram condições para a concessão de incentivos fiscais de ICMS.

À propósito, a constitucionalidade de contribuições desse tipo, que são exigidas como condicionantes para a concessão de incentivos fiscais, sempre foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, uma vez que a competência para criação de contribuições dessa natureza era privativa da União Federal. Com a inserção de última hora do artigo 20 no texto final, essa tese seria superada e os Estados e Distrito Federal estariam legitimados a cobrarem esse tipo de tributo. No caso, teríamos um caso singular de que a PEC transformaria em constitucional uma tributação até então notadamente inconstitucional.

É inegável que a Reforma Tributária é um anseio da população, que clamava, principalmente, por um sistema mais simples e transparente, sendo que qualquer medida que colida com esses princípios deveria ser rechaçada pelo parlamento.

Como o texto inicial da PEC seguia essa linha, primando pela simplicidade, transparência, não cumulatividade e tributação no destino, a inserção do artigo 20 acaba ferindo a essência da reforma.

Essa contribuição sobre produtos primários e semielaborados também frustra a não cumulatividade, uma vez que tal tributo irá compor o custo do produto e, portanto, integrará a base de cálculo do IBS e da CBS. Nesse passo, manter-se-á a famigerada incidência em cascata e a oneração da cadeia produtiva, já que quem adquirir os produtos, seja para reindustrialização, seja para comercialização, não terá direito a qualquer crédito.

No que tange à transparência, que fora erigida a princípio do Sistema Tributário Nacional, como esse novo tributo será incorporado ao custo, o contribuinte seguirá sem saber o quanto paga. Diferente da CBS e do IBS, a contribuição estadual não aparece no momento da aquisição final.

O princípio do destino, outro pilar da PEC, também será escanteado, considerando que nesse caso específico a tributação ficará no Estado produtor.

Note-se que os Estados produtores renunciaram uma arrecadação em favor da tributação no local em que ocorre o efetivo consumo, mas, de forma completamente contraditória, alguns Estados tomam de volta esses recursos. Ainda, essa contribuição estadual fere o federalismo, quando diferencia os Estados produtores de bens industriais, que efetivamente abriram mão de arrecadação, dos Estados produtores de bens primários e semielaborados, que terão resguardada a sua arrecadação.

Outro ponto dissonante com todo o desenho da Reforma Tributária é a tributação das empresas que se dedicam à exportação de produtos primários e semielaborados, tendo em vista que o referido artigo 20 afasta a imunidade aplicável às exportações, afetando a competitividade do produto nacional.

Ou seja, permite-se a tributação na origem e a oneração das exportações, mantendo-se justamente a complexidade e injustiça do sistema tributário que, ao mesmo no discurso, era o que se pretendia eliminar.

Outra completa incongruência é o fato de que esses mesmos Estados, que poderão criar um novo tributo, terão sua atual arrecadação assegurada por meio das medidas transitórias previstas na PEC 45. Nesse ponto, os Estados produtores de bens primários e semielaborados ganharão duas vezes, pois manterão a arrecadação atual e a partir da instituição dessa contribuição serão agraciados com nova fonte de receitas.

Ainda, a possibilidade de que esse novo tributo também incida sobre produtos semielaborados, acaba gerando uma incerteza enorme em setores relevantes da nossa economia, principalmente no setor agropecuário, que pode ter, por exemplo, um grão que passa por algum beneficiamento, tributado por essa contribuição quando da colheita e também quando do processamento, desencorajando o exportador a beneficiar o produto agrícola antes da exportação. Também será mantida a discussão se determinado produto se encaixa ou não no conceito de semielaborado, mantendo-se um contencioso que tanto se quer evitar.

É a fórmula perfeita para o desastre e cuja consequência será negativa, independentemente da motivação que a respalda.

Em respeito aos princípios que nortearam o texto da reforma e diante de toda a sistemática criada, espera-se que o Senado Federal rejeite o artigo 20 e que, ao menos nesse aspecto, a Reforma Tributária volte ao trilho original.

*Raphael Caropreso, sócio do Veirano Advogados na área tributária. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP. LL.M em Tributação Internacional pela Georgetown University/Washington-DC

*Bruno Habib N. Barbosa, sócio do Veirano Advogados na área tributária. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP. LL.M em Tributação Internacional pela Georgetown University/Washington-DC