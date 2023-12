Breve histórico do sistema de combate à lavagem de dinheiro

Na origem de todo o “sistema” de combate” à lavagem de dinheiro, após a constatação de que os traficantes utilizavam o dinheiro obtido ilicitamente pelos ganhos decorrentes da venda de substâncias entorpecentes, para incrementar a “indústria do tráfico”, concluiu-se que somente buscando a punição desses ganhos se poderia chegar a um combate efetivo e eficiente. Na Convenção de Viena, em 1988, foi dado o primeiro passo para um combate globalizado dos crimes de lavagem de dinheiro.

Nesta Convenção que reuniu representantes de diversos Países, sediada em Viena, na Áustria, em 1988, foram adotadas as primeiras medidas para o combate ao narcotráfico, que naquele momento histórico se revelava com um problema que atingiu quase todos os Países, afetando sobremaneira a saúde pública. Da prática do tráfico de entorpecentes, os Governos dos Países constataram que o dinheiro obtido era reaplicado no próprio sistema, ou na organização da prática do tráfico, através do qual os valores obtidos eram aplicados ou “reinvestidos” na “empresa criminosa” voltada para aquela forma de criminalidade. Com isto a prática de entorpecentes aumentava, se multiplicava e se aprimorava, incrementando-se e afetando cada vez mais a saúde das populações.

Esse sistema de “reciclagem dos valores”, através do qual se buscava dar-lhes aparência de origem lícita, embora adviessem da prática da venda ilícita de drogas, acabou sendo denominada de “Lavagem de Dinheiro.

Os Países que subscreveram a Convenção de Viena adotaram nomenclaturas distintas: A França e a Bélgica adotam a designação blanchiment d’argent, enquanto a Espanha, blanqueo de capitales, e Portugal, branqueamento de capitais. Outro critério de nomenclatura muito utilizado remete à natureza da ação praticada. Os países de língua inglesa empregam a expressão money laundering, a Alemanha designa o fato típico de Geldwäsche, a Argentina se refere a lavado de dinero e a Itália se vale do termo riciclagio di denaro sporco – “reciclagem de dinheiro sujo”.

Após a constatação de que o tráfico de entorpecentes se converteu em um delito globalizado - de caráter transnacional. Cabe aqui a diferenciação: Crimes de – “caráter transnacional”, são aqueles que se caracterizam pela sua natureza multifuncional de impacto além das fronteiras de um determinado País, atingindo ou gerando efeitos diretos ou indiretos em dois ou mais Países, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro etc. Diferentemente, Crimes Internacionais, se configuram pela ofensa à humanidade (contra a paz – baseada em tratados internacionais), podendo ultrapassar ou não as fronteiras de um País, como por exemplo genocídio e terrorismo. Nestes, os agentes criminosos acreditam estar cumprindo “missões” – geralmente de cunho religioso ou político. Naqueles, os transnacionais, os agentes criminosos visam majoritariamente dinheiro e poder.

A Convenção de Viena teve, portanto, o propósito de gerar a conscientização dos Estados de que, tendo a criminalidade organizada tomado forma empresarial globalizada, seria necessário o seu combate através de uma cooperação internacional em relação às questões ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

O Brasil ratificou a Convenção de Viena através do Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991.

DECRETO n° 154 DE 26 DE JUNHO DE 1991.

Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e

Considerando que a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, foi concluída em Viena, a 20 de dezembro de 1988;

Considerando que a referida Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo n° 162, de 14 de junho de 1991;

Considerando que a Convenção ora promulgada entrou em vigor internacional em 11 de novembro de 1990,

DECRETA:

Art. 1° A Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, apensa por cópia a este Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data prevista no parágrafo 2° do artigo 29 da Convenção.

Brasília, 26 de junho de 1991; 170° da Independência e 103° da República.

FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

Declaração de Basileia (12 de dezembro de 1988). A chamada “Declaração de Basileia”, realizada em reunião no dia 12 de dezembro de 1988, foi destinada ao setor financeiro internacional. Apresentou-se como uma declaração de princípios sem qualquer obrigação legal. Nessa reunião, foram elaboradas algumas regras com o objetivo de impedir e prevenir o uso das transações bancárias nos processos de lavagem. Os princípios para avaliação de sistemas de controle interno devendo abranger: visão gerencial e formação de uma cultura de controle; avaliação e risco; efetivação das atividades de controle, informação, comunicação e monitoramento; avaliação dos sistemas de controles internos por parte das autoridades legalmente designadas com poderes de supervisão.

OEA: regulamento modelo. A OEA estabeleceu a estipulação do Regulamento modelo sobre lavagem de dinheiro, correlacionando o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes. Durante a primeira “Cúpula das Américas”, realizada em Miami no ano de 1994, que reuniu chefes de Estado de 34 nações, foi exposta aos Estados-membros da OEA a necessidade de ratificação da Convenção de Viena e de tipificação do crime de lavagem de dinheiro. Na segunda “Cúpula das Américas”, realizada na cidade de Santiago do Chile em abril de 1998, aprovou-se então um sistema de avaliação multilateral para temas relacionados ao tráfico ilícito de estupefacientes e delitos conexos, entre os quais a lavagem de dinheiro. No intuito de desenvolver uma estratégia continental de combate ao narcotráfico, a Organização dos Estados Americanos (OEA) criou a Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD).

A OEA, por meio da CICAD, trabalhou no sentido de definir uma pauta de alcance hemisférico que possibilitasse a implementação de planos e programas capazes de fortalecer os esforços nacionais no combate às práticas criminosas ligadas ao tráfico de drogas, entre as quais, a lavagem de dinheiro. Em 23 de maio de 1992, a XXII Assembleia Geral da OEA aprovou o “Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas e outros Delitos Graves”, elaborado pela CICAD. Desde sua edição, o “Regulamento Modelo” foi atualizado para incorporar novas medidas para combater esse delito. Além da adoção de medidas para harmonizar as legislações nacionais referentes à lavagem de dinheiro, o Regulamento Modelo preocupou-se também com a questão da prevenção do crime e a criação de um órgão central para combatê-lo. Os principais pontos do Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem de Dinheiro Relacionados com Tráfico Ilícito de Drogas e Delitos Conexos são:

tipificação do crime de lavagem como crime autônomo;

medidas cautelares sobre os bens, produtos ou instrumentos do crime;

confisco e destinação dos bens, produtos e instrumentos;

estabelecimento de uma unidade para recebimento, análise e intercâmbio de informações (unidade financeira de inteligência);

sequestro e confisco de bens, produtos e instrumentos de delitos praticados no estrangeiro;

definição das pessoas sujeitas às medidas preventivas dispostas no regulamento (instituições financeiras, off-shore , casas de câmbio, entre outras);

, casas de câmbio, entre outras); definição das obrigações decorrentes do regulamento (identificação dos clientes, manutenção e disponibilidade dos registros, registro e notificação de operações suspeitas, entre outros);

cooperação internacional.

A Cúpula das Américas realizou reuniões em Miami (EUA – 1994), Buenos Aires (Argentina –1995), e Santiago (Chile – 1998).

FATF (GAFI): 40 recomendações. O Financial Action Task Force (FATF), ou Grupo de Ação Financeira (GAFI), foi criado em 1989, no âmbito das Nações Unidas, como forma de atuação concentrada e articulada com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro. Ainda buscando o aprimoramento do combate aos crimes de lavagem de dinheiro, a FATF editou 40 recomendações, para servirem de guia geral para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro – revistas desde 1996 para amoldá-las às tendências atuais, com a última atualização em novembro de 2023.[1]

O GAFI ou FATF publicou então, em 1990, 40 recomendações para a prevenção e o combate aos crimes de lavagem de dinheiro. A meta principal foi fornecer instrumentos para o desenvolvimento de um plano de ação completo para combater a lavagem de dinheiro e discutir ações ligadas à cooperação internacional.

Criação do CFATF. Criou-se em sequência, e na mesma esteira de evolução e aprimoramento, mas também para descentralização do combate à lavagem de dinheiro, o Carebean Financial Action Task Force (CFATF) para atuação especificamente no âmbito da América Latina. Em junho de 1990 realizou-se, em Aruba, a “Conferência do Caribe sobre Lavagem de Dinheiro proveniente das Drogas”. Essa conferência contou com a presença de representantes da América Central, América do Sul, América do Norte e Europa e foi a reunião precursora à formação do Grupo de Ação Financeira do Caribe (GAFIC). Embora não houvesse ainda qualquer ligação entre o GAFIC e o GAFI, o documento básico de trabalho utilizado nessa primeira conferência agrupava as 40 recomendações, sendo que foram elaborados mais 21 tópicos adicionais sobre lavagem de dinheiro, voltados, especificamente, para a região do Caribe.

Atualmente, o GAFIC é um grupo regional e está filiado ao GAFI. Conta com 26 membros e participa de uma variedade de processos de auto avaliação e avaliação mútua para identificar problemas e assegurar os progressos na luta contra a lavagem de dinheiro, em âmbito regional. O grupo coordena programas de assessoramento técnico, de capacitação e de assistência e seu objetivo principal é fomentar uma discussão mais ampla sobre o tema junto aos países-membros.

Criação do Grupo de Egmont. Decorreu de uma reunião no Palácio e Egmont-Aremberg, Bruxelas, que estipula uma rede de cooperação entre países, através dos chamados. As ideias que pautaram a criação do Grupo de Egmont eram/são simples: Com a descoberta da rota percorrida pelo dinheiro do narcotráfico ou de outros crimes graves, pode-se chegar aos grandes criminosos – que são seus donos. Como as transferências financeiras a cada dia se tornam mais rápidas e complexas, uma só instituição não conseguiria acumular informações suficientes para descobrir os criminosos. Constatou-se, então, a necessidade de ações de cooperação internacional para a criação de um fórum de ajuda mútua que dispusesse de um banco de dados, acessível através de uma rede de segurança máxima, que acumulasse informações sobre transações suspeitas, recolhidas por instituições públicas e privadas, e as fizesse circular instantaneamente entre seus membros.

Com essa preocupação, em 1995, as instituições dos principais países desenvolvidos reuniram-se no Palácio Egmont-Aremberg, em Bruxelas, e criaram uma rede internacional para congregar as unidades financeiras de inteligência de cada país para, através do intercâmbio de informações, promover a ação mais eficiente e coordenada no combate à lavagem de dinheiro. Essa rede é o mundialmente conhecido Grupo de Egmont.

Na reunião de Bratislava, realizada em maio de 1999, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) passou a integrar o Grupo de Egmont.

A cooperação desenvolve-se em quatro planos:

Continua após a publicidade

sistematização e expansão de informações de inteligência financeira;

treinamento de pessoal especializado;

melhoria das comunicações entre as FIU (Financial Intelligence Unit) através da aplicação de tecnologias de ponta; e

através da aplicação de tecnologias de ponta; e ajuda para a elaboração das legislações nacionais.

Há quatro grupos de trabalho estruturados em seu âmbito:

a) Legal

Esse grupo tem como funções:

estudar a definição de FIU;

avaliar a existência e a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelas agências candidatas a ingressarem no organismo e os requisitos básicos definidos pelo grupo; e

coordenar a ação internacional de seus membros para chegar à formalização de acordos que permitam o intercâmbio recíproco de dados entre as FIU.

b) Tecnológico e de análises

Esse grupo tem como função: estudar os melhores e mais seguros sistemas de informática para intercâmbio de informações; responsabilizar-se pela criação de uma rede de informática – Egmont Secure Web – destinada ao intercâmbio de informações entre as FIU.

Continua após a publicidade

c) Formação

Esse grupo tem como finalidade promover seminários em que sejam difundidas formas de investigação e tratamento de informações a funcionários vinculados às FIU e organismos similares, além de promover treinamentos de capacitação para o intercâmbio de experiências.

d) Grupo de trabalho de assistência e promoção de novas FIU

Esse grupo, criado na reunião de Buenos Aires em julho de 1998, é presidido pelo SEPBLAC (Espanha) e tem como finalidade assessorar os países interessados em constituir uma FIU.

As legislações foram se aprimorando com o decorrer do tempo e o número de países que compartilharam da ideologia de combate também aumentou consideravelmente. Existe, nesse aspecto, a evidente necessidade de se respeitar a soberania de cada país na elaboração legislativa, bem como o fato de que os termos legais devem estar em conformidade com os respectivos sistemas jurídicos, em especial, aos princípios constitucionais, e, assim, assume-se que não é tarefa fácil conseguir uniformizar a forma de combate pelo mundo, que seria a situação ideal em termos repressivos.

O combate ao crime de lavagem de dinheiro gera a necessidade de elaboração legislativa coerente e correspondente com outros países envolvidos no tema, mas também a criação de agências de Unidades de Inteligências Financeiras – UNITs (FIUs – Financial Intelligence Units), e ainda a imperativa necessidade de criação de estrutura necessária por parte dos operadores do Direito, em especial Policiais e Promotores de Justiça, com devido treinamento.

Se o desenvolvimento é um processo de construção em uma sociedade trabalhadora, as ações criminosas funcionam como uma espécie de “antidesenvolvimento”, destruindo as relações sobre as quais a sociedade é baseada. O crime interfere diretamente na economia do País, provocando estagnação econômica, e com ela, o subdesenvolvimento. Criminalidade e Economia enfraquecida são os dois fatores de maior causa de insatisfação da população, porque são as causas principais do subdesenvolvimento.

Enfim, muito já se produziu, mas muito ainda deve ser feito, incansavelmente, para o combate aos crimes de lavagem de dinheiro, método mais eficaz que se conhece atualmente para o combate a determinadas formas criminosas, em especial das organizações criminosas.

*Marcelo Batlouni Mendroni, procurador de Justiça/SP

[1] https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf